حصاد المحافظات.. طالب يقتل شقيقته المطلقة بسبب شكه فى سلوكها بالمنيا.. حى غرب شبرا ينتهى من إصلاح 20 شقة من المتضررين من انفجار الأمن الوطنى.. و1990 سائح زاروا الأقصر خلال الـ48 ساعة الماضية

المحافظات: حسن عبد الغفار - ضحا صالح - حسن عفيفى - فتحية الديب - هيثم البدرى - أحمد مرعى

شهد عدد من محافظات الجمهورية، الخميس، أحداثاً ساخنة ومهمة، حيث أحالت محكمة إرهاب الشرقية أوراق 12 عضواً بخلية على اتصال بـ"داعش" للمفتى، وتقرر إحالة 16 إخوانيا متهمين باغتيال أمين شرطة بالأمن الوطنى لجنايات الزقازيق، وأغلقت "مياه أسيوط" 6 محطات لتسرب المازوت من "الكهرباء" بنهر النيل.

طالب يقتل شقيقته المطلقة بسبب شكه فى سلوكها بالمنيا

>سدد طالب بالمدرسة الثانوية الزراعية عدة طعنات لشقيقته فارقت على إثرها الحياة بسبب شكه فى سلوكها بالمنيا، تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد حاتم حمدى، مأمور مركز شرطة المنيا، بمقتل "راندا.ع" 25 سنة ربة منزل ومطلقة إثر إصابتها بعدة طعنات فى الرقبة والبطن سددها لها شقيقها محمود 17 سنة طالب بالمدرسة الثانوية الزراعية، بعد شكه فى سلوكها.

وكشفت تحريات البحث الجنائى الأولية، أن المجنى عليها عادت إلى المنزل فى وقت متأخر وعندما سألها شقيقها عن السبب وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وطعنها فى الرقبة والبطن، بعد نقل جثة المجنى عليها إلى مستشفى المنيا العام تحرر المحضر اللازم وباشرت اللنيابة التحقيق، وجارٍ تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

حى غرب شبرا ينتهى من إصلاح 20 شقة من المتضررين من انفجار الأمن الوطنى

>أكد السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح 20 شقة من الشقق والعقارات المتضررة جراء انفجار الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، وذالك من إجمالى العقارات المتضررة، حيث بلغ 5 عمارات بواقع 100 شقة سكنية تضررت من الموجة التفجيرية وتحطم 300 شباك بمبنى المحكمة، بالإضافة إلى تحطم عدد من المكاتب والاستراحات، وأن العمل يجرى على قدم وساق، وعلى 3 ورديات للانتهاء منه، خلال فترة وجيزة، وأن جملة البلاغات التى تلقاها الحى بتضرر المنازل بلغت 100 بلاغ.

وقال رئيس حى غرب شبرا الخيمة، فى تصريحات له، إنه تم إصلاح الأبواب والشبابيك والزجاج المحطم جراء الموجة الانفجارية، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإصلاح للشقق والعقارات المتضررة من انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة خلال 10 أيام على أكثر تقدير، وتم الدفع بعشرات المهندسين والفنيين من شركة المقاولين العرب وحى غرب شبرا الخيمة للقيام بأعمال الإصلاح فى مبنى الأمن الوطنى ومجمع المحاكم ومستشفى النيل و5 مدارس وكنترول الثانوية العامة بالقطاع، والذى تضرر من الانفجار.

مدير آثار مصر العليا: 1990 سائح زاروا الأقصر خلال الـ48 ساعة الماضية

>صرح الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر، الخميس، بأن الزيارات للمناطق الأثرية بالمحافظة، تشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى أعداد السائحين مع قرب اندثار فصل الصيف، حيث إن عدد السائحين الزائرين للمناطق الأثرية خلال الـ48 ساعة الماضية وصل لـ1990 سائح من مختلف الجنسيات.

أضاف الدكتور مصطفى وزيرى لـ"اليوم السابع" أن يوم أمس الأربعاء وصل عدد السائحين فيه لـ1030 سائحًا من مختلف الجنسيات زاروا المناطق الأثرية بالمحافظة، بينما بلغ عددهم الخميس لـ960 سائحًا، موضحًا أن ذلك يعتبر تحسنًا فى معدلات الحركة السياحية الوافدة لزيارة المناطق الأثرية بالأقصر.

أمطار غزيرة بشوارع الأقصر.. والأهالى يصفونها بـ"الخير"

محكمة إرهاب الشرقية تحيل أوراق 12 عضواً بخلية على اتصال بـ"داعش" للمفتى

>هطلت أمطار غزيرة، فى محافظة الأقصر بشوارع المحافظة، وسط سعادة الأهالى الذين وصفوها بـ"أمطار الخير"، بسبب موجة الحر الشديدة التى تتعرض لها البلاد.>قضت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس، لدواعى أمنية، الخميس، برئاسة المستشار صلاح حريز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى وسكرتارية أحمد رزق، بإحالة أوراق أول خلية عنقودية، مكونة من 12 شخصا على اتصال بتنظيم داعش، ويتزعمها "خالد مغاورى " فى الجناية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح إلى فضيلة المفتى، وحددت المحكمة جلسة 12 من سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب، قد أحالت 12 من أفراد الخلية العنقودية التى كونها خالد مغاورى، وتعد أول خلية تضبط بمصر على اتصال بداعش، إلى دائرة إرهاب الشرقية، ومحبوس منهم 6، بداية اكتشاف الخلية عندما توافرت معلومات لدى جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، عن "خالد مغاورى" 37 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بتكوين خلية عنقودية على اتصال بتنظيم داعش بالخارج.

وأوضحت المعلومات أن مغاورى من أصحاب الفكر التكفيرى وبدأ فى ممارسته بالمرحلة الإعدادية وكان على علاقة قوية بأحد المشايخ المتشددين بمنيا القمح، وكان يصحبه معه إلى مسجد الصحابة بالمدينة وأنه هرب من السجن فى أحداث ثورة 25 يناير ، ثم تم القبض عليه، وسبق اعتقاله 48 مرة فى الفترة من 1997 حتى عام 2005 ، ومتهم فى تفجيرات حى الحسين وأن والده توفى خلال فترة حبسه، وأنه على علاقة بعضو قيادى بتنظيم القاعدة بالخارج، حيث يقوم بتجميع المعلومات له عن نوعية السلاح والمعدات المستخدمة فى مصر، مقابل قيام تنظيم القاعدة بمده بالمال.

وتمكنت مأمورية مكبرة من الأمن الوطنى بالقاهرة من ضبطه، وتبين من خلال التحقيقات التى باشرت معه بنيابة الزقازيق الكلية أن تحريات الأمن الوطنى أكدت أن مغاورى كان يعمل على تجميع المتطرفين الشباب وتدريبهم على حمل السلاح وتسفيرهم إلى سوريا، وتدريبهم على حرب العصابات مع تنظيم داعش، ثم العودة إلى مصر والقيام بأعمال تخريبية بالبلاد والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة والمسيحيين، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والداخلية ودور العبادة المسحية والمسيحيين وأبنائهم داخل مصر، وتمكن جهاز الأمن الوطن بالقاهرة من ضبط 5 من أعضاء خليته العنقودية بمختلف المحافظات وعرضهم على نيابة الشرقية، لأنها هى التى باشرت التحقيق فى بداية الخلية المحبوس فيها المتهم.

ومن ضمن المتهمين هم: حامد مشعل "حامد محمد مشعل" مواليد 1970 بمحافظة كفر الشيخ ومقيم بمنطقة سيدى سالم بكفر الشيخ وله محل إقامة آخر بالجيزة، ويمتلك شركة إنشاءات هندسية بشارع لبنان بالمهندسين، وأفادت التحقيقات بأن مشعل عضو بتنظيم القاعدة داخل مصر، وعلى اتصال بالخلية العنقودية التى كونها مغاورى، لارتكاب وقائع إرهابية بمصر.

أضافات التحقيقات أن مغاورى كان يقوم باستقطاب الشباب المتطرف للخلية، يقدم لهم فى إطار إعداده للخلية العنقودية إعدادًا عسكريًا عن طريق دورات تدريبية تتضمن عرض أفلام تسجيلية عبر شبكة الإنترنت وكيفية استخدام السلاح وفكه وتركيب السلاح وإعداد العبوات المتفجرة.

و كشفت التحقيقات أن "مغاورى" كان يطلعه على إعداد من تم تدريبهم بالخلية، واعتزامهم شراء الأسلحة، بالتنسيق مع الميليشيات العسكرية المسلحة داعش والقاعدة لتلقى تدريبات متقدمة على حرب العصابات بالمدن وتصنيع القنابل الهوائية والحرارية، وأن حامد كان دوره قاصرًا على تقديم الدعم المالى لمغاورى، مقابل توصيل معلومات لتنظيم القاعدة بالخارج، أبو هود ومن أخطر أعضاء خلية مغاورى، "محمد.ف.ال" 33 سنة والاسم الحركى له "أبو هود" تاجر هواتف محمولة، تم اعتقاله من عام 1997 إلى سنة 2011 وهو من مواليد محافظة القليوبية ومقيم بالقاهرة.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته مجموعة من الكتب الجهادية والتكفيرية وكتب لأيمن الظواهرى، ويعتبر من العناصر الخطرة فى الخلية ومسئول عن تصنيع القنابل الهوائية والحرارية وعمليات الرصاص الخطيرة عبد الرحمن قطب. كما تم ضبط "عبد الرحمن محمد قطب" 23 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومقيم بــ 6 أكتوبر،كما تم ضبط كمية كبيرة جدا من الكتب التكفيرية والجهادية، تقوم ببث الأفكار التكفيرية والجهادية ضد الحكومة المصرية.

ومن ضمن أعضاء الخلية طالب جامعى، تمكن جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة من القبض عليه ويدعى "هيثم م ا" طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، مقيم بفيصل فى الجيزة، وضبط بحوزته بطاقتان رقم قومى واحدة بذقن والثانية دون لحية، وورق مدون عليه شرح مبسط لعقيدة الشيعة وورقة مدون عليها مركز إشراق، وتم ضبطه بالسيدة عائشة.

وكشفت التحقيقات أنه تربطه صلة قرابة بأحد الوزراء السابقين فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، الطالب الجامعى آخر كما كشفت تحقيقات النيابة، أن جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، تمكن من القبض على طالب جامعى من محافظة الإسماعيلية، وبحوزته مجموعة من الكتب والأوراق التكفيرية وجهاز لاب توب، تنفيذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وجميعهم تم عرضهم على نيابة جنوب الزقازيق الكلية وجهت لهم تهمة الانتماء لجماعات إرهابية تحرض على العنف وقلب نظام الحكم، وتم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعهم أحد السجون شديدة الحراسة.

إحالة 16 إخوانيا متهمين باغتيال أمين شرطة بالأمن الوطنى لجنايات الزقازيق

>قرر المستشار نصر حشيش، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة 16 من عناصر الإخوان، بعضهم محبوس، إلى دائرة جنايات الزقازيق، على خليفة اتهامهم فى واقعة مقتل "وليد سليمان" أمين الشرطة بجهاز الأمن الوطنى بمنيا القمح.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، التى باشرها كريم عبد الكريم، مدير نيابة منيا القمح، استشهاد أمين الشرطة، وليد محمد سليمان النمر 38 سنة بالأمن الوطنى، وإصابة الخفير"صابر رفاعى"، من قوة قرية "الحوض الطويل"، التابعة لمركز منيا القمح بعد أن قام مجهولون بإطلاق النيران عليهما.

وأكد شهود عيان أن أمين الشرطة بعد استشهاده عثر معه على "ورقه وقلم"، وهى كل متعلقاته التى وجدت معه، مشيرا إلى أنه كان فى طريقه لأداء واجب العزاء بقرية تلبانة، التابعة لدائرة المركز، وأفادت التحريات الأولية بأن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار من "طبنجة" وفروا هاربين، مما أسفرعن استشهاد أمين الشرطة، وتمكن جهاز الأمن الوطنى من تحديد هوية الجناة وعددهم 16 من أعضاء جماعة الإخوان بينهم محام من شلشلمون، وتم ضبط عدد منهم وإحالتهم للنيابة العامة.

"مياه أسيوط" تغلق 6 محطات لتسرب المازوت من "الكهرباء" بنهر النيل

>قامت شركة المياه بأسيوط بإغلاق 6 محطات مياه بأسيوط بعد تسرب غاز المازوت فى نهر النيل بأسيوط من إحدى وحدات محطة الكهرباء البخارية بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط.

وقامت محطة الكهرباء بإغلاق الوحدة المتسببة فى التسرب لتحديد السبب، كما قامت باستدعاء عدد من الغطاسين وسيارات الكسح بالتعاون مع شركة المياه لسحب بقعة المازوت من مياه نهر النيل وتمكنت من سحب 4 سيارات مازوت حتى الآن وجار التعامل مع باقى الكميات الموجودة بنهر النيل.

ومن جهته قال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بأسيوط إن الشركة قامت بإغلاق عدد من المحطات منها الألمانى بمدينة أسيوط ومحطة منقباد وبهيج بمركز أسيوط والطوابية بالفتح وأبنوب ومحطة مرشحات المعابدة ومنفلوط، مشيرًا إلى أن بقعة المازوت متقطعة من مدينة أسيوط حتى مدينة منفلوط وهى بذلك قاربت على عشرات الكيلو مترات.

أضاف صلاح أنه تم تشغيل محطات المياه الارتوازى بديلاً لمحطات التحلية لحين ضمان جودة المياه، مؤكدًا أن معامل الشركة تقوم بسحب عينات بصفة مستمرة من أمام المحطات لحين التأكد من سلامة المياه وإعادة تشغيل المحطات.