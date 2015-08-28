مكتبة الإسكندرية وهيئة الكتاب تنظمان معرضًا بالإسكندرية

تبدأ مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للكتاب إجراءات تنظيم أول معرض صيفى للكتاب فى بلازا مكتبة الإسكندرية فى الفترة من 6 إلى 16 سبتمبر 2015.

ويهدف المعرض الذى ينظم لأول مرة إلى تنشيط الحياة الثقافية فى الإسكندرية، ويعد المعرض ختام الأنشطة الثقافية للمكتبة التى شهدت مهرجانًا للفنون

ومن المقرر أن يتم خلال المعرض تنظيم مسابقات يومية للجمهور؛ تهدف إلى تحفيز القراءة والمعرفة، وإقامة علاقة تفاعلية بين الشباب والكتاب والمثقفين والمفكرين من خلال الأنشطة اليومية للمعرض.

وعلى جانب آخر، ستشهد الفترة القادمة تكثيف برامج التعاون بين مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للكتاب، خاصة فى مجال النشر والأنشطة المشتركة، وبصفة خاصة معارض الكتب، وإعداد تقارير عن حالة النشر فى مصر.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الآثار حدثًا سياحيًّا دوليًّا تحت عنوان "أسطورة كليوباترا"؛ وهو عرض ضوئى ثلاثى الأبعاد يعرض على واجهة قلعة قايتباى، وذلك الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2015، ويعاد العرض كل 45 دقيقة.

يأتى هذا العرض ضمن فعاليات مشروع الواقع المدعم بالخيال فى البحر المتوسط International Augmented Med (I AM) وهو مشروع تعاون دولى، ممول من الاتحاد الأوروبى، برنامج التعاون عبر الحدود فى البحر المتوسط ENPI CBC Med.

تقوم فكرة المشروع على الترويج للمعالم السياحية عن طريق تطبيقات تكنولوجية حديثة تعتمد على المؤثرات والخدع البصرية والصوتية، ما ينعكس مباشرةً على تنشيط قطاع السياحة والترويج للمواقع الأثرية والتراث الثقافى والطبيعى، وبدعم هذا القطاع الهام، يساعد المشروع فى التنمية الاقتصادية وتعزيز السياحة فى منطقة المتوسط. تبلغ ميزانية المشروع 3.060.650 يورو، منها 2.754.583 يورو يمولها البرنامج، والباقى مقدَّم من شركاء المشروع، يضم المشروع 14 شريك من 7 دول بالبحر المتوسط؛ وهما: مصر، إيطاليا، الأردن، فلسطين، تونس، إسبانيا، ولبنان.