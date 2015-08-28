محافظ بنى سويف: غرفة عمليات دائمة لمتابعة تسرب بقعة الزيت بنهر النيل

قرر المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، تشكيل غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام اللواء أحمد على وعضوية رؤساء المدن وشركة المياه والبيئة للتعامل مع تداعيات تسرب بقعة الزيت فى نهر النيل بأسيوط والمتوقع وصولها لمحافظة بنى سويف مساء غدٍ الجمعة ومعرفة اتجاه سريانها فى نهر النيل، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الموقف حرصًا على سلامة المواطنين.

كما أصدر المحافظ تعليمات مباشرة لرؤساء المدن وشركة المياه للتنسيق فيما بينهم لتوفير احتياجات المستشفيات والمخابز والمواطنين من المياه، فى حالة توقف تشغيل محطات المياه، مشيرًا إلى أن المحافظة أتمت كل استعداداتها للتعامل مع الموقف وتوفير المياه النقية للمواطنين.

من جانبه أشار المهندس محمود طه رئيس شركة مياه الشرب إلى تعيين نقطة ملاحظة فى جنوب المحافظة على الحدود مع محافظة المنيا لمتابعة خط سير بقعة الزيت المتسربة بالنيل للتواصل مع محطات المياه بمحافظة المنيا لمتابعة اتجاه البقعة وخط سيرها، لافتًا إلى تكليفات المحافظ برفع عينة من المياه وتحليلها كل 4 ساعات فى الفترة السابقة على وصول البقعة فيما يتم أخذ العينات كل نصف ساعة فى حال مرورها بالمجرى المائى لنهر النيل بدائرة المحافظة.

وأوضح رئيس الشركة في تصريحات صحفية مساء اليوم أن المحافظ شدد على إيقاف أية محطة مياه تثبت تحليل عينات المياه إيجابيتها وذلك حتى مرور البقعة بالكامل من أمام مأخذ المحطة على النيل فى حين يتم الاعتماد على مخزون المياه بخزانات محطة المياه.