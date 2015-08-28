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وزير الأوقاف يصلى الجمعة فى القليوبية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة

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وزير الأوقاف يصلى الجمعة فى القليوبية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة وزير الأوقاف يصلى الجمعة فى القليوبية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة
أعلنت محافظة القليوبية أن الاحتفالات بعيدها القومى ستنطلق، اليوم الجمعة، حيث سيؤدى الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها بمناسبة احتفالات القليوبية بعيدها القومى وبحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتبدأ الاحتفالات ببث التليفزيون المصرى مباشرة للصلاة من مسجد ناصر، حيث قال المحافظ إنه من المقرر افتتاح عدد من المشروعات التنموية التى بدأت فى المحافظة خلال الشهور الماضية بالتزامن مع الاحتفالات.

وتحتفل المحافظة سنويا بالعيد القومى فى الثلاثين من شهر أغسطس، حيث يواكب ذلك التاريخ افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، وهى تعد من مميزات المحافظة، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التى تبلغ نحو 500 فدان بالمدينة.

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