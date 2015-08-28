حظك اليوم برج العقرب الجمعة 28/8/2015

لا تصرف النظر عن كل ما يطلبه منك الشريك لأنه يختبر قدراتك واحرص على أن تقضى له ما تستطيع من طلباته، حاول أن تنهى عملك باكرا وتتفرغ لأمور المنزل والعائلة، احرص على الاهتمام بالأصدقاء فقد يكونون بانتظارك ولكنك لا تعلم، اتصل بهم وتواصل معهم فهم بحاجة إليك فى هذه الفترة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تنشغل اليوم بالأمور الاجتماعية وتكون مركز الاهتمام الخاص بك، لذلك اعمل على توضيح أفكارك بشكل أفضل وحاول الابتعاد عن تحلية الكلام فقط من أجل إضافة انطباع جيد عنك، لديك اليوم فرصة لتدعيم مكانتك فى العلاقة العاطفية وخاصة أن الطرف الثانى يتفهم الوضع جيدا ويقدر كل الجهود التى تبذلها من أجل استقرار العلاقة وتنشيطها، على الصعيد الصحى ابتعد عن الإكثار من تناول الدهون التى تسبب لك الضرر وتؤدى إلى تدهور الحالة الصحية، يمكنك اتباع نظام غذائى يساعدك على التخلص من الدهون والحصول على الجسم الرشيق.
>تنشغل اليوم بالأمور الاجتماعية وتكون مركز الاهتمام الخاص بك، لذلك اعمل على توضيح أفكارك بشكل أفضل وحاول الابتعاد عن تحلية الكلام فقط من أجل إضافة انطباع جيد عنك، لديك اليوم فرصة لتدعيم مكانتك فى العلاقة العاطفية وخاصة أن الطرف الثانى يتفهم الوضع جيدا ويقدر كل الجهود التى تبذلها من أجل استقرار العلاقة وتنشيطها، على الصعيد الصحى ابتعد عن الإكثار من تناول الدهون التى تسبب لك الضرر وتؤدى إلى تدهور الحالة الصحية، يمكنك اتباع نظام غذائى يساعدك على التخلص من الدهون والحصول على الجسم الرشيق.