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حظك اليوم برج القوس الجمعة 28/8/2015

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 28/8/2015 حظك اليوم برج القوس الجمعة 28/8/2015
تجرى بعض التحقيقات اليوم وقد تجعلك تغير رأيك فى العديد من الأمور المتعلقة بمجال العمل، سيكون اهتمامك الأكبر اليوم بهدفك الذى تسعى لإنجازه، استغل خبرتك ومهاراتك فى إنجاز المهام التى تصل بك إلى أهدافك وتأكد من أن ردود الفعل على ذلك ستكون إيجابية من الزملاء والمديرين.
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تركز اهتمامك اليوم على بعض الأمور التى تتعلق بالدراسة بشكل عام وتشعر بنوع من التحسن فى آدائك، أنت فى حالة من التركيز العالى وهذا يكون فى صالحك، علاقتك العاطفية مع الحبيب تحتاج منك مجهودا إضافيا فلا تنتظر منه دائما أن يقوم بالخطوة الأولى ولكن كن أكثر جرأة وفاجئه بخطوات لم يكن يتوقعها منك، على الصعيد المهنى عليك أن تستوعب أن العمل الجماعى هو جزء من النجاح، أما على الصعيد الصحى فأحوالك الصحية مستقرة ولكن تحتاج إلى تجنب ما يسبب لك انتفاخ البطن، فاحرص على اختيار الأطعمة التى تتناولها وتجنب الأطعمة السريعة لأنها أكثر ما يسبب لك الضرر وسوء الحالة الصحية.

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مصر 365

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