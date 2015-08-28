حظك اليوم برج الحوت الجمعة 28/8/2015

حاول الحصول على الاستفادة القصوى من هذا اليوم فهو من الأيام الجيدة عمليا، سيشكرك الجميع ويقدرون جهودك التى بذلتها من أجل الارتقاء بمستوى العمل وفريق العمل ككل، بإمكانك صد أى محاولة تقلل من معنوياتك أو تقف فى طريق طموحاتك وأحلامك، على الرغم من تقبلك لنقد الآخرين هذه الفترة ولكن حالتك النفسية ستسوء خلال الفترة القادمة وربما لا تستطيع السيطرة على أعصابك.>سوف يسود اليوم جو من التعاون الذى يساعدك على تنفيذ جميع الخطط التى كنت قد وضعتها وتسعى جاهدا إلى تنفيذها، حتى لو اعتقد بعض الناس أنك تبدو مشتتا فى البداية، إلا أنه يمكنك الحصول على اهتمامهم لاحقا عندما يفهمون جيدا ما تريد القيام به.

يمكن لأحلامك أن تصبح حقيقة واقعة إذا قمت بتطبيق المهارات الخاصة بك، لذلك لا تخاف من السعى للوصول إلى أعلى مستوى، هذا يوم جيد لاتخاذ قرار حول مسألة مالية، قد تجد الراحة اليوم فى العلاقة العاطفية وهذا يشجعك على أن تكون متفائلا للغاية وهذا المزاج الرائع يشعر به كل من حولك.