أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 28/8/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 28/8/2015 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 28/8/2015
حاول الحصول على الاستفادة القصوى من هذا اليوم فهو من الأيام الجيدة عمليا، سيشكرك الجميع ويقدرون جهودك التى بذلتها من أجل الارتقاء بمستوى العمل وفريق العمل ككل، بإمكانك صد أى محاولة تقلل من معنوياتك أو تقف فى طريق طموحاتك وأحلامك، على الرغم من تقبلك لنقد الآخرين هذه الفترة ولكن حالتك النفسية ستسوء خلال الفترة القادمة وربما لا تستطيع السيطرة على أعصابك.
>سوف يسود اليوم جو من التعاون الذى يساعدك على تنفيذ جميع الخطط التى كنت قد وضعتها وتسعى جاهدا إلى تنفيذها، حتى لو اعتقد بعض الناس أنك تبدو مشتتا فى البداية، إلا أنه يمكنك الحصول على اهتمامهم لاحقا عندما يفهمون جيدا ما تريد القيام به.

يمكن لأحلامك أن تصبح حقيقة واقعة إذا قمت بتطبيق المهارات الخاصة بك، لذلك لا تخاف من السعى للوصول إلى أعلى مستوى، هذا يوم جيد لاتخاذ قرار حول مسألة مالية، قد تجد الراحة اليوم فى العلاقة العاطفية وهذا يشجعك على أن تكون متفائلا للغاية وهذا المزاج الرائع يشعر به كل من حولك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى