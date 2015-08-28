حظك اليوم برج العذراء الجمعة 28/8/2015

لا ترغم نفسك على القيام ببعض الأعمال التى يمكن تأجيلها ليوم آخر بسبب توتر الأجواء المحيطة بك اليوم، يجدر بك الاهتمام بأمورك العاطفية أكثر من ذلك حتى تحصل على استقرار العلاقة مع الشريك، اتخذ قراراتك بثبات، قد تحدث معك بعض المفاجآت التى تتسبب فى تغيير الأمور للأفضل.

>تلاحقك حالة من التعب والإرهاق على مدار اليوم بسبب انهماكك فى العمل بدون الحصول على الراحة الكافية لبدنك، لابد أن تحصل على القسط الكافى من النوم والراحة حتى لا تتدهور حالتك الصحية، ولكى تتمكن من مواصلة العمل بنفس كفاءتك، وعلى الصعيد العاطفى تسود علاقتك بالشريك حالة من الهدوء والحب وتشعر أن الأحوال بينكما تميل إلى الأفضل.

>حاول أن تبعد التشكيك عن تفكيرك حتى لا ينتابك الشعور بالقلق والتوتر، ابتعد عن السلبيات واقضى اللحظات الممتعة التى تملكها، وعلى الصعيد الصحى أنت تحتاج إلى رفع لياقتك البدنية، فلابد من تخصيص فترة أسبوعية لممارسة التمرينات الرياضية التى تمنحك مزيدا من النشاط والمرونة.

شبكةعيونالإخبارية

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