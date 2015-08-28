حظك اليوم برج الحمل الجمعة 28/8/2015

عليك أن تبدأ اليوم فى التخطيط لبعض المشروعات المهمة التى قد تسمح لك بالتقدم بسرعة كبيرة فى مجال العمل وتساعدك على تحقيق المزيد من الأرباح، لا يمكنك أن تشرح أسباب حزنك للمحيطين بك ولن تشعر بأنك ساذج أو مستهتر ولكن قد يكون هذا هو حكم الآخرين عليك، لا تنس الماضى واحرص على أن تتعلم من أخطائك حتى لا تقع فيها مرة ثانية.>تريد أن تغير الواقع الذى يحيط بك، أولا يجب أن تخرج من أجواء ضغوط العمل التى تعيشها هذه الفترة، وكف عن التفكير المستمر فى المستقبل والقلق الشديد مما سيأتى لاحقا، حاول التحرر من تلك الأفكار واستمتع باللحظات التى تعيشها الآن، فالوقت يمر بسرعة حاول أن تستغله فى قضاء أجمل اللحظات مع الحبيب ، وخاصة بعد المناوشات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية.

يجب عليك الاهتمام بحالتك الصحية والتعود على الحركة من وقت لآخر، فأنت تعانى من كثرة الجلوس أمام الشاشات بأنواعها المختلفة، وهذا يسبب لك كثيرا من الأضرار.