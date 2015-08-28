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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28/8/2015

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28/8/2015 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28/8/2015
لا تبالغ فى طلب المساعدة من الآخرين إذا احتجت إليها، لأن بعضهم قد لا يستطيع القيام بكل الأمور، قد تنجح فى الوصول إلى مرحلة متقدمة فى علاقتك العاطفية، عليك أن تعيد تقييم ما تفعله أكثر من مرة لأن ما تفكر به ليس ناجحا بشكل أكيد واحرص على أخذ آراء من هم أكبر منك سنا حيث تكون لديهم خبرة أكثر منك، وانتبه إلى تصرفاتك إذا أردت أن يحترمك الحبيب أكثر ويقدر كل ما تفعله من أجله.
>يطرأ اليوم تحسن كبير على العلاقة العاطفية مع الحبيب أو شريك الحياة، لذلك استغل الأمور فى التخفيف من حدة الصدام بينكما بشكل عام وتذكر أنه لا توجد أى علاقة فى الوجود دون خلافات أو مناوشات فقصص الحب فى الروايات تبقى على ورق وينقصها الواقعية، على الصعيد المهنى حاول أن تقوم بإنجاز كل المهام الموكلة إليك وأن تتحمل المسئولية فى حالة وقوعك فى الخطأ.

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مصر 365

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