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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 28/8/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 28/8/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 28/8/2015
لا تفعل ما يمليه عليك الآخرون، ضع لنفسك العديد من الخطط والأفكار التى تساعدك على آداء مهامك، ستكون جادا فى عملك وستكون كل الأمور واضحة أمامك، قد يسهم تعلمك لأشياء جديدة فى ضمان نجاح مستقبلك دون أن تدرك، قم بعملك فحسب ، وابتعد عن الزملاء الذين لا تثق فيهم حتى لا يعيقونك عن تحقيق المزيد من النجاحات.
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>ثقتك بنفسك اليوم هى الطريق السليم لتحقيق التقدم والازدهار فى مجال العمل، فالحظ وحده لا يمكنه تحقيق الآمال، لابد من بذل الجهد الوفير حتى تصل إلى أهدافك، حاول أن تتعلم شيئا جديدا كل يوم واطلب المساعدة من الأشخاص الذين تثق بهم والذين يدفعونك نحو الطريق الصحيح.

ترغب منذ فترة فى الذهاب للتسوق لشراء بعض الأغراض التى تحتاج إليها فى يومياتك، ربما يكون اليوم مناسبا إلى جانب أنها فرصة للتنزه بعيدا عن ضغوط العمل والروتين اليومى، حاول أن تتجنب التفكير فى العداوات القديمة بينك وبين أحد الأشخاص، بل فكر فى المبادرة بالتسامح وستلقى التقدير.

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مصر 365

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