حظك اليوم برج الثور الجمعة 28/8/2015

لا تفكر فى الأشياء غير المألوفة وسوف تشعر بالارتياح فى المساء من المشكلات التى حدث أمس، وقد يساعدك الحبيب فى ذلك أكثر مما تتخيل، يمكنك الذهاب إلى أحد الأماكن الهادئة لتتمكن من تصفية ذهنك، كن واقعيا فى تعاملك مع الحبيب وإذا كان لديك وقت فراغ اليوم حاول أن تستغله فى قضاء وقت جميل معه.>تتلقى المساعدة اليوم من شخص عزيز عليك من خلال تقديم الأفكار والحلول المبتكرة التى تساعدك على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى تواجهها فى العمل، وكذلك تمكنك من تطوير أسلوبك فى العمل وإنجاز المهام بشكل أفضل، حاول أن تبذل كل الجهد من أجل الانتصار على بعض الزملاء الذين يكيدون لك فى المؤسسة التى تعمل بها، ابتسامتك فى وجه أعدائك تسبب لهم الارتباك.

أمامك اليوم فرصة كبيرة من أجل تعديل الأوضاع بينك وبين الكثير من المحيطين بك، تتمكن من إعادة الأمور إلى نصابها وكسب احترام الآخرين وإعجابهم، تشعر بالاحترام والتقدير فى معاملة الناس لك.