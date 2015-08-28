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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 28/8/2015

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 28/8/2015 حظك اليوم برج السرطان الجمعة 28/8/2015
تتمكن اليوم من إبداء مجموعة من الأفكار التى تنال إعجاب الجميع من الزملاء فى العمل، ولكن إن شعرت أن البعض لا يراها جيدة، اعرضها على مجموعة أخرى، حاول أن تجد طريقة ما لتصحيح الأخطاء التى ارتكبتها اليوم، واستعد لأن يطرح عليك أحد الأشخاص أسئلة مهمة جدا ولا مفر من الإجابة عنها.
>ربما تشغل بالك أمور كثيرة اليوم ولكن أكثر ما يشغلك هو الشأن المالى، فلا تقلق ربما تكون هناك مكافأة فى الطريق إليك نتيجة بذل الكثير من الجهد فى العمل خلال الفترة اأةخيرة، فاحرص على المواظبة على ذلك الجهد حتى تزيد فرص الحصول على مكافآت تميز بالنسبة لك.

تعيش حاليا فترة متقلبة على الصعيد العاطفى، فتشعر بتغيير فى علاقتك بالحبيب سلبيا وإيجابيا ولكن يجب عليك الانتباه إلى تفاصيل تلك العلاقة، ولا تستمع إلى كلام الآخرين فلا يأتى من ورائه إلا المشكلات وقد يتسبب فى إفساد العلاقة وتدهورها أكثر مما هى عليه، احرص على إيجاد حلول مشكلاتك بنفسك.

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مصر 365

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