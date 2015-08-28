حظك اليوم برج الأسد الجمعة 28/8/2015

استعد لرؤية الحبيب اليوم وارتد أفضل ما لديك من ثياب استعدادا لتلك اللحظة الجميلة فأنتما بحاجة إلى بعض الوقت وحدكما لتجدا ما تبحثان عنه.

حاول ألا تخرج عن المألوف فى علاقتك مع الحبيب إذا أردت أن تحافظ على ثقته بك، لا تنتظر أن يقول لك الشريك ما يجب عليك أن تفعله واحرص على التصرف بحكمة.

توقعات علماء الفلك

>يسيطر عليك اليوم نوع من الشعور بالتحسن وهذا يمنحك إحساس المرح والبهجة والمزاج الرائع وينعكس على معاملتك مع كل المحيطين بك، وسوف يلحظ الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلة حالة النشاط التى تسيطر عليك اليوم وكذلك رغبتك فى إنجاز المهام بكل سرور إلى جانب مساعدة الآخرين فى أعمالهم.

يدفعك هذا الشعور اليوم إلى إجراء العديد من الاتصالات الهامة والتى قد ينتج عنها عدد من المقابلات التى تدعو إلى ارتباطات مستقبلية وربما البدء فى وضع الخطط لمشروعات مهنية جديدة تعود بالربح الوفير عل أسرتك، علاقتك بالحبيب جيدة ومستقرة ولكن تحتاج إلى بعض المرونة.

>