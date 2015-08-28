حظك اليوم برج الميزان الجمعة 28/8/2015

حاول أن تتذكر دائما ما حدث لك فى الأيام الماضية حتى تتعلم منه فى الأيام القادمة، لا تتردد فى إبداء رأيك للآخرين لأنهم بحاجة إلى سماعه، أنت ستستفيد من كل دقيقة تقضيها فى العمل وستقدر الفرص التى ستتاح لك وستسعى إلى الاستفادة منها بشكل أو بآخر حتى تصل إلى المكانة المرموقة التى طالما حلمت بها.

>تجد نفسك اليوم تستمتع بقضاء أوقات سعيدة مع شخص عزيز عليك فقد تلتقى به دون موعد محدد وعن طريق الصدفة، احرص على الابتعاد عن أحاديث القيل والقال والمشاركة فيها لأن الأمور قد تنقلب رأسا على عقب وقد يتم اتهامك بأنك من تثير المشاكل والنميمة، مع الأصدقاء حاول أن تكون حريصا على نفسك دون تصنع، هناك أمور عليك الاحتفاظ بها لنفسك، قد يدعوك أحد الأشخاص إلى سهرة عشاء ومسامرة فلا ترفض فقد يخفف هذا الأمر من الضغط اليومى الذى تعانى منه، العلاقة العاطفية فى حالة روتين مزعج، وعليك البحث عن إثارات لإعادة الحيوية إليها.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365