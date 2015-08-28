توقعات الأبراج اليوم الجمعة 28/8/2015

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2/8/2015

توقعات علماء الفلك

>عليك أن تبدأ اليوم فى التخطيط لبعض المشروعات المهمة التى قد تسمح لك بالتقدم بسرعة كبيرة فى مجال العمل وتساعدك على تحقيق المزيد من الأرباح، لا يمكنك أن تشرح أسباب حزنك للمحيطين بك ولن تشعر بأنك ساذج أو مستهتر ولكن قد يكون هذا هو حكم الآخرين عليك، لا تنس الماضى واحرص على أن تتعلم من أخطائك حتى لا تقع فيها مرة ثانية.>تريد أن تغير الواقع الذى يحيط بك، أولا يجب أن تخرج من أجواء ضغوط العمل التى تعيشها هذه الفترة، وكف عن التفكير المستمر فى المستقبل والقلق الشديد مما سيأتى لاحقا، حاول التحرر من تلك الأفكار واستمتع باللحظات التى تعيشها الآن، فالوقت يمر بسرعة حاول أن تستغله فى قضاء أجمل اللحظات مع الحبيب ، وخاصة بعد المناوشات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية.

يجب عليك الاهتمام بحالتك الصحية والتعود على الحركة من وقت لآخر، فأنت تعانى من كثرة الجلوس أمام الشاشات بأنواعها المختلفة، وهذا يسبب لك كثيرا من الأضرار.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 28/8/2015

توقعات علماء الفلك

>لا تفعل ما يمليه عليك الآخرون، ضع لنفسك العديد من الخطط والأفكار التى تساعدك على آداء مهامك، ستكون جادا فى عملك وستكون كل الأمور واضحة أمامك، قد يسهم تعلمك لأشياء جديدة فى ضمان نجاح مستقبلك دون أن تدرك، قم بعملك فحسب ، وابتعد عن الزملاء الذين لا تثق فيهم حتى لا يعيقونك عن تحقيق المزيد من النجاحات.>ثقتك بنفسك اليوم هى الطريق السليم لتحقيق التقدم والازدهار فى مجال العمل، فالحظ وحده لا يمكنه تحقيق الآمال، لابد من بذل الجهد الوفير حتى تصل إلى أهدافك، حاول أن تتعلم شيئا جديدا كل يوم واطلب المساعدة من الأشخاص الذين تثق بهم والذين يدفعونك نحو الطريق الصحيح.

ترغب منذ فترة فى الذهاب للتسوق لشراء بعض الأغراض التى تحتاج إليها فى يومياتك، ربما يكون اليوم مناسبا إلى جانب أنها فرصة للتنزه بعيدا عن ضغوط العمل والروتين اليومى، حاول أن تتجنب التفكير فى العداوات القديمة بينك وبين أحد الأشخاص، بل فكر فى المبادرة بالتسامح وستلقى التقدير.

حظك اليوم برج الجدى الجمعة 28/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج الثور الجمعة 28/8/2015

توقعات علماء الفلك

>حاول اليوم التركيز على الأخطاء التى تقع بها فى مجال العمل أثناء آداء مهامك وحاول أن تحسن وضعك المهنى هذه الأيام، لا تؤذ الآخرين ولا تسمح لهم بالتدخل فى حياتك مهما حدث، ستحاول أن تكون بجانب مجموعة معينة من الأشخاص للاستفادة من خبراتهم واكتساب مزيد من الثقة بالنفس، كن حذرا ولا تتدخل فى شئون غيرك.>أمور تتعلق بتركة أو ميراث قديم قد تشغلك اليوم وقد يفاجئك وجودها، عليك أن تكافح فى الحياة للحصول على ما تريد والأمور لا تحدث هكذا من جراء نفسها فلابد أن تبذل الجهد من أجل الوصول إلى ما تريد، حاول أن تكون أكثر ثقة فى قدراتك وإمكانياتك وسترى أن الأمور تتحسن نحو الأفضل، العاطفة اليوم فى أفضل حالاتها، وستجد كل من حولك آذان مصغية لكل ما تريد الحديث عنه، على الصعيد الصحى تجد وضعك النفسى جيد جدا ولكن جسدك يطالبك بالراحة فلابد أن توفرها له.>لا تفكر فى الأشياء غير المألوفة وسوف تشعر بالارتياح فى المساء من المشكلات التى حدث أمس، وقد يساعدك الحبيب فى ذلك أكثر مما تتخيل، يمكنك الذهاب إلى أحد الأماكن الهادئة لتتمكن من تصفية ذهنك، كن واقعيا فى تعاملك مع الحبيب وإذا كان لديك وقت فراغ اليوم حاول أن تستغله فى قضاء وقت جميل معه.>تتلقى المساعدة اليوم من شخص عزيز عليك من خلال تقديم الأفكار والحلول المبتكرة التى تساعدك على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى تواجهها فى العمل، وكذلك تمكنك من تطوير أسلوبك فى العمل وإنجاز المهام بشكل أفضل، حاول أن تبذل كل الجهد من أجل الانتصار على بعض الزملاء الذين يكيدون لك فى المؤسسة التى تعمل بها، ابتسامتك فى وجه أعدائك تسبب لهم الارتباك.

أمامك اليوم فرصة كبيرة من أجل تعديل الأوضاع بينك وبين الكثير من المحيطين بك، تتمكن من إعادة الأمور إلى نصابها وكسب احترام الآخرين وإعجابهم، تشعر بالاحترام والتقدير فى معاملة الناس لك.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 28/8/2015

>استعد لرؤية الحبيب اليوم وارتد أفضل ما لديك من ثياب استعدادا لتلك اللحظة الجميلة فأنتما بحاجة إلى بعض الوقت وحدكما لتجدا ما تبحثان عنه.

حاول ألا تخرج عن المألوف فى علاقتك مع الحبيب إذا أردت أن تحافظ على ثقته بك، لا تنتظر أن يقول لك الشريك ما يجب عليك أن تفعله واحرص على التصرف بحكمة.

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توقعات علماء الفلك

>يسيطر عليك اليوم نوع من الشعور بالتحسن وهذا يمنحك إحساس المرح والبهجة والمزاج الرائع وينعكس على معاملتك مع كل المحيطين بك، وسوف يلحظ الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلة حالة النشاط التى تسيطر عليك اليوم وكذلك رغبتك فى إنجاز المهام بكل سرور إلى جانب مساعدة الآخرين فى أعمالهم.

يدفعك هذا الشعور اليوم إلى إجراء العديد من الاتصالات الهامة والتى قد ينتج عنها عدد من المقابلات التى تدعو إلى ارتباطات مستقبلية وربما البدء فى وضع الخطط لمشروعات مهنية جديدة تعود بالربح الوفير عل أسرتك، علاقتك بالحبيب جيدة ومستقرة ولكن تحتاج إلى بعض المرونة.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 28/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج القوس الجمعة 28/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 28/8/2015

توقعات علماء الفلك :

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 28/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 28/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28/8/2015

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 28/8/2015

توقعات علماء الفلك

>حاول أن تتذكر دائما ما حدث لك فى الأيام الماضية حتى تتعلم منه فى الأيام القادمة، لا تتردد فى إبداء رأيك للآخرين لأنهم بحاجة إلى سماعه، أنت ستستفيد من كل دقيقة تقضيها فى العمل وستقدر الفرص التى ستتاح لك وستسعى إلى الاستفادة منها بشكل أو بآخر حتى تصل إلى المكانة المرموقة التى طالما حلمت بها.>تجد نفسك اليوم تستمتع بقضاء أوقات سعيدة مع شخص عزيز عليك فقد تلتقى به دون موعد محدد وعن طريق الصدفة، احرص على الابتعاد عن أحاديث القيل والقال والمشاركة فيها لأن الأمور قد تنقلب رأسا على عقب وقد يتم اتهامك بأنك من تثير المشاكل والنميمة، مع الأصدقاء حاول أن تكون حريصا على نفسك دون تصنع، هناك أمور عليك الاحتفاظ بها لنفسك، قد يدعوك أحد الأشخاص إلى سهرة عشاء ومسامرة فلا ترفض فقد يخفف هذا الأمر من الضغط اليومى الذى تعانى منه، العلاقة العاطفية فى حالة روتين مزعج، وعليك البحث عن إثارات لإعادة الحيوية إليها.>تجرى بعض التحقيقات اليوم وقد تجعلك تغير رأيك فى العديد من الأمور المتعلقة بمجال العمل، سيكون اهتمامك الأكبر اليوم بهدفك الذى تسعى لإنجازه، استغل خبرتك ومهاراتك فى إنجاز المهام التى تصل بك إلى أهدافك وتأكد من أن ردود الفعل على ذلك ستكون إيجابية من الزملاء والمديرين.>تركز اهتمامك اليوم على بعض الأمور التى تتعلق بالدراسة بشكل عام وتشعر بنوع من التحسن فى آدائك، أنت فى حالة من التركيز العالى وهذا يكون فى صالحك، علاقتك العاطفية مع الحبيب تحتاج منك مجهودا إضافيا فلا تنتظر منه دائما أن يقوم بالخطوة الأولى ولكن كن أكثر جرأة وفاجئه بخطوات لم يكن يتوقعها منك، على الصعيد المهنى عليك أن تستوعب أن العمل الجماعى هو جزء من النجاح، أما على الصعيد الصحى فأحوالك الصحية مستقرة ولكن تحتاج إلى تجنب ما يسبب لك انتفاخ البطن، فاحرص على اختيار الأطعمة التى تتناولها وتجنب الأطعمة السريعة لأنها أكثر ما يسبب لك الضرر وسوء الحالة الصحية.>لا تصرف النظر عن كل ما يطلبه منك الشريك لأنه يختبر قدراتك واحرص على أن تقضى له ما تستطيع من طلباته، حاول أن تنهى عملك باكرا وتتفرغ لأمور المنزل والعائلة، احرص على الاهتمام بالأصدقاء فقد يكونون بانتظارك ولكنك لا تعلم، اتصل بهم وتواصل معهم فهم بحاجة إليك فى هذه الفترة.>تنشغل اليوم بالأمور الاجتماعية وتكون مركز الاهتمام الخاص بك، لذلك اعمل على توضيح أفكارك بشكل أفضل وحاول الابتعاد عن تحلية الكلام فقط من أجل إضافة انطباع جيد عنك، لديك اليوم فرصة لتدعيم مكانتك فى العلاقة العاطفية وخاصة أن الطرف الثانى يتفهم الوضع جيدا ويقدر كل الجهود التى تبذلها من أجل استقرار العلاقة وتنشيطها، على الصعيد الصحى ابتعد عن الإكثار من تناول الدهون التى تسبب لك الضرر وتؤدى إلى تدهور الحالة الصحية، يمكنك اتباع نظام غذائى يساعدك على التخلص من الدهون والحصول على الجسم الرشيق.>لا ترغم نفسك على القيام ببعض الأعمال التى يمكن تأجيلها ليوم آخر بسبب توتر الأجواء المحيطة بك اليوم، يجدر بك الاهتمام بأمورك العاطفية أكثر من ذلك حتى تحصل على استقرار العلاقة مع الشريك، اتخذ قراراتك بثبات، قد تحدث معك بعض المفاجآت التى تتسبب فى تغيير الأمور للأفضل.>تلاحقك حالة من التعب والإرهاق على مدار اليوم بسبب انهماكك فى العمل بدون الحصول على الراحة الكافية لبدنك، لابد أن تحصل على القسط الكافى من النوم والراحة حتى لا تتدهور حالتك الصحية، ولكى تتمكن من مواصلة العمل بنفس كفاءتك، وعلى الصعيد العاطفى تسود علاقتك بالشريك حالة من الهدوء والحب وتشعر أن الأحوال بينكما تميل إلى الأفضل.>حاول أن تبعد التشكيك عن تفكيرك حتى لا ينتابك الشعور بالقلق والتوتر، ابتعد عن السلبيات واقضى اللحظات الممتعة التى تملكها، وعلى الصعيد الصحى أنت تحتاج إلى رفع لياقتك البدنية، فلابد من تخصيص فترة أسبوعية لممارسة التمرينات الرياضية التى تمنحك مزيدا من النشاط والمرونة.>تتمكن اليوم من إبداء مجموعة من الأفكار التى تنال إعجاب الجميع من الزملاء فى العمل، ولكن إن شعرت أن البعض لا يراها جيدة، اعرضها على مجموعة أخرى، حاول أن تجد طريقة ما لتصحيح الأخطاء التى ارتكبتها اليوم، واستعد لأن يطرح عليك أحد الأشخاص أسئلة مهمة جدا ولا مفر من الإجابة عنها.>ربما تشغل بالك أمور كثيرة اليوم ولكن أكثر ما يشغلك هو الشأن المالى، فلا تقلق ربما تكون هناك مكافأة فى الطريق إليك نتيجة بذل الكثير من الجهد فى العمل خلال الفترة الأخيرة، فاحرص على المواظبة على ذلك الجهد حتى تزيد فرص الحصول على مكافآت تميز بالنسبة لك.>تعيش حاليا فترة متقلبة على الصعيد العاطفى، فتشعر بتغيير فى علاقتك بالحبيب سلبيا وإيجابيا ولكن يجب عليك الانتباه إلى تفاصيل تلك العلاقة، ولا تستمع إلى كلام الآخرين فلا يأتى من ورائه إلا المشكلات وقد يتسبب فى إفساد العلاقة وتدهورها أكثر مما هى عليه، احرص على إيجاد حلول مشكلاتك بنفسك.>لا تبالغ فى طلب المساعدة من الآخرين إذا احتجت إليها، لأن بعضهم قد لا يستطيع القيام بكل الأمور، قد تنجح فى الوصول إلى مرحلة متقدمة فى علاقتك العاطفية، عليك أن تعيد تقييم ما تفعله أكثر من مرة لأن ما تفكر به ليس ناجحا بشكل أكيد واحرص على أخذ آراء من هم أكبر منك سنا حيث تكون لديهم خبرة أكثر منك، وانتبه إلى تصرفاتك إذا أردت أن يحترمك الحبيب أكثر ويقدر كل ما تفعله من أجله.>يطرأ اليوم تحسن كبير على العلاقة العاطفية مع الحبيب أو شريك الحياة، لذلك استغل الأمور فى التخفيف من حدة الصدام بينكما بشكل عام وتذكر أنه لا توجد أى علاقة فى الوجود دون خلافات أو مناوشات فقصص الحب فى الروايات تبقى على ورق وينقصها الواقعية، على الصعيد المهنى حاول أن تقوم بإنجاز كل المهام الموكلة إليك وأن تتحمل المسئولية فى حالة وقوعك فى الخطأ.>حاول الحصول على الاستفادة القصوى من هذا اليوم فهو من الأيام الجيدة عمليا، سيشكرك الجميع ويقدرون جهودك التى بذلتها من أجل الارتقاء بمستوى العمل وفريق العمل ككل، بإمكانك صد أى محاولة تقلل من معنوياتك أو تقف فى طريق طموحاتك وأحلامك، على الرغم من تقبلك لنقد الآخرين هذه الفترة ولكن حالتك النفسية ستسوء خلال الفترة القادمة وربما لا تستطيع السيطرة على أعصابك.>سوف يسود اليوم جو من التعاون الذى يساعدك على تنفيذ جميع الخطط التى كنت قد وضعتها وتسعى جاهدا إلى تنفيذها، حتى لو اعتقد بعض الناس أنك تبدو مشتتا فى البداية، إلا أنه يمكنك الحصول على اهتمامهم لاحقا عندما يفهمون جيدا ما تريد القيام به.

يمكن لأحلامك أن تصبح حقيقة واقعة إذا قمت بتطبيق المهارات الخاصة بك، لذلك لا تخاف من السعى للوصول إلى أعلى مستوى، هذا يوم جيد لاتخاذ قرار حول مسألة مالية، قد تجد الراحة اليوم فى العلاقة العاطفية وهذا يشجعك على أن تكون متفائلا للغاية وهذا المزاج الرائع يشعر به كل من حولك.