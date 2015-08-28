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الأحد المقبل| قبول الطلاب المتقدمين للقيد بالدبلومات المهنية بتربية الوادي الجديد‎

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الأحد المقبل| قبول الطلاب المتقدمين للقيد بالدبلومات المهنية بتربية الوادي الجديد‎ الأحد المقبل| قبول الطلاب المتقدمين للقيد بالدبلومات المهنية بتربية الوادي الجديد‎

جامعة الوادي الجديد

صرح وكيل كلية التربية بالوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور محمد عبد الواحد ، أن  جامعة أسيوط وافقت على قبول الطلاب المتقدمين للقيد بالدبلومات المهنية بكلية التربية بالوادي الجديد – جامعة أسيوط  العام الجامعي 2015/2016.

وتضمنت الموافقة الحاصلين على تقدير مقبول في المرحلة الأولى من خريجي كلية التربية أو الحاصلين على تقدير مقبول في المرحلة الجامعية الأولى، والدبلومات العامة في التربية بنظاميها ( العام الواحد- العامين لغير خريجي كليات التربية) وعلى الطلاب الراغبين للقيد بالدبلوم المهنية في التربية للعام الجامعي 2015/2016 سرعة التقدم لإدارة الدراسات العليا لإستيفاء الأوراق المطلوبة وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

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