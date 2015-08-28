الإمارات: بنك الوكالة الذرية للوقود سيقلل من استخدام أسلحة الدمار الشامل

أكدت الإمارات العربية المتحدة استمرارها في دعم الجهود الدولية لتطوير آليات ضمان سلامة الوقود النووي، ودعمها سياسيًا وماليًا لإطلاق بنك الوقود النووي والذى تم تدشينه اليوم فى العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وقال أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شئون الرئاسة ورئيس وفد الإمارات فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم الجهود الدولية المبذولة في مجال تطوير آليات متعددة الأطراف لضمان سلامة الوقود.

وأضاف الزعابى: نحن على ثقة فى أن التطور الذي سيتحقق في تطوير هذه الآليات سيكون له تأثير كبير في دعم توسيع نطاق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بشكل مسئول، واليوم يأتي إنشاء بنك الوكالة الذرية للوقود منخفض التخصيب الذي تدعمه الإمارات العربية المتحدة سياسيًا وماليًا منذ بداياته ليشكل معلمًا كبيرًا في سبيل هذا الجهد.

وأضاف أن بنك الوكالة الذرية للوقود منخفض التخصيب بمجرد أن يبدأ عمله سيوفر ضمانات لسوق الوقود الدولية الموثوقة ضد أي انقطاع في الامدادات، وسيكون بديلاً آمنا لتطوير قدرات التخصيب الداخلية كما سيسهم بشكل إيجابي في تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأوضح رئيس وفد الإمارات فى حفل توقيع تدشين بنك الوقود النووي: لقد أضحت كازاخستان اليوم نموذجًا يحتذى لدولة ورثت ترسانة كبيرة من الأسلحة النووية، ومواقع اختباراتها ولكنها قررت التخلص من مخزونها من الرءوس النووية الحربية وقامت بتدمير البنية التحتية لاختبارات الأسلحة النووية ومن ثم انتهاج مسار مختلف تمامًا وهو مسار القيادة الثاقبة والتحلي بالمسئولية ولعل الحدث الذي نشهده اليوم يعد برهانًا آخر على موقف كازاخستان القوي وتمسكها الراسخ في تعزير نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.

حضر مراسم التوقيع اليوم في العاصمة الكازاخستانية «أستانا» وزير الخارجية الكازاخستانى ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذرية وأحمد جمعة الزعابى نائب وزير شئون الرئاسة ورئيس الوفد الإماراتى والسفير صادق معرفى ممثل الكويت فى المنظمة وعدد كبير من المسئولين ووفود من الدول التي دعمت المشروع ، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي «الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة» والاتحاد الأوروبي والنرويج.

فيما تم التوقيع بين كازاخستان خلال الحفل اتفاقًا مع وكالة الدولية للطاقة الذرية على إنشاء البنك الدولي لليورانيوم منخفض التخصيب البنك النووى.