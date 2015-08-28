مصرع 30 شخصًا بسبب غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا

لقى ثلاثون مهاجرًا على الأقل مصرعهم وجرى انقاذ العشرات اليوم الخميس، إثر غرق زورق كان يحمل على متنه نحو مئتى مهاجر قبالة سواحل ليبيا، بحسب ما أفاد مسئول فى جهاز خفر السواحل التابع لحكومة طرابلس.

وقال المسئول: "انتشلنا ثلاثين جثة حتى الآن، وأنقذنا العشرات، بينما هناك عشرات آخرون مفقودون فى المياه" إثر غرق مركب كان يقل نحو مئتى مهاجر قبالة سواحل مدينة زوارة على بعد نحو 160 كلم غربى العاصمة الليبية.

وأضاف: "الأشخاص الذى جرى إنقاذهم والمهاجرون الآخرون الذين غرقوا وانتشلت جثثهم، جميعهم من جنسيات أفريقية، لكننا غير متأكدين حتى الآن مما إذا كان هناك ركاب من جنسيات عربية ايضا على متن المركب".

وتابع: "عمليات الإنقاذ التى يقوم بها جهاز خفر السواحل ستتواصل، لكنها ستتكثف فى الصباح، مضيفاً: "نحن نعمل بإمكانيات ضعفية جدا، ومعظم المراكب التى نستخدمها حاليا هى مراكب صيد خاصة نستعيرها من اصحابها".

وذكر المسئول "نقوم بما بوسعنا، الأمور ستتضح فى الصباح، لن نقوم بالكثير خلال الليل على كل حال، فنحن لا نملك المعدات اللازمة لذلك".

وتشهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعا مسلحا فاقما الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها التى تفتقد الرقابة الفعالة فى ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبية وانشغال السلطات بالنزاع المسلح الدائر فى ليبيا منذ عام.

ومع ساحل طوله الف و770 كلم، تعتبر ليبيا نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط فى رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا، ولا تبعد السواحل الليبية أكثر من 300 كلم عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التى تشهد كل عام وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

ووصل أكثر من 170 الف مهاجر غير شرعى من أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا إلى إيطاليا فى 2014 بعدما تم انقاذهم فى البحر المتوسط، اما مجموع الذين وصلوا فى 2015 فقد وصل حاليا إلى 108 آلاف.

ووصل أكثر من 135 الفا آخرين إلى اليونان منذ كانون يناير بينما لقى أكثر من 2300 شخص مصرعهم خلال عبورهم البحر للوصول إلى أوروبا بمساعدة مهربين.