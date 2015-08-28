زيدان: ظروف لا تؤهلني للعب للأهلي.. وأفكر بجدية في الإنتاج الحربي بعد رفض أوروبا

أكد محمد زيدان أن الأولوية له هي اللعب لأحد الأندية المصرية وعدم العودة مجددًا للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية.

وقال زيدان عبر قناة الحياة: "لدي العديد من العروض الأوروبية، ولكنها أندية متواضعة، وليست برشلونة أو دورتموند أو آرسنال لكي تجعلني أفكر في العودة إلى أوروبا".

وأضاف "تعبت من الغربة، وأريد الاستقرار في مصر، والآن أبحث عن فريق أجد فيه راحتي النفسية، وليس إرضاء الناس، لأن تاريخي يكفي".

وتابع "البعض قال إنني أغازل مسؤولي الأهلي، لمجرد صورة التقطتها مع مشجع بجوار شعار النادي، ونفس الحال بالنسبة للزمالك عندما هنأته بالفوز بالدوري".

وواصل "ولكن إمكانياتي الحالية لا تؤهلني للعب في ناد به عدد كبير من المهاجمين، ويجعلني أقع تحت ضغط نفسي وإعلامي من أجل المنافسة على اللعب أساسيًا".

وتابع "أتطلع لإيجاد فريق يقوده مدير فني يدرك جيدًا إمكانياتي، ويساعدني على استعادة مستواي، خاصة أنني بعيد عن الملاعب منذ عامين، ونقل خبراتي للاعبين الشباب".

وأوضح "تدربت خلال الفترة الماضية مع المقاولون العرب تحت قيادة حسن شحاتة، ودخلت في مفاوضات جدية مع الإسماعيلي بمساعدة ميدو، ولكن ما أحزنني هو تصريحات مسؤولي بتروجت بأنهم لا يفكرون في ضمي، رغم أنه لم توجد رغبة لي في الأساس".

وألمح زيدان إلى أنه بات قريبًا من الانضمام لنادي الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أنه يفكر في هذه الخطوة بجدية.

وأتم "فريق الإنتاج ينتمي لمؤسسة عسكرية، ويقوده شوقي غريب الذي عملت معه لسنوات في المنتخب، وبه لاعبين مميزين من جيلي مثل محمد فضل ومحمود فتح الله، وكل هدفه البقاء في الممتاز وليس المنافسة على البطولة".