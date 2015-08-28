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كوبر يضع اللاعبين في ' ظروف تشاد ' .. والإعياء ينال من الفراعنة

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كوبر يضع اللاعبين في ' ظروف تشاد ' .. والإعياء ينال من الفراعنة كوبر يضع اللاعبين في ' ظروف تشاد ' .. والإعياء ينال من الفراعنة

حرص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب على تدريب لاعبيه في ملعب من النجيل الصناعي وذلك اليوم الخميس.

ويأتي ذلك كون سيواجه نظيره تشاد على ملعب من النجيل الصناعي يوم السادس من سبتمبر المقبل في التصفيات المرشحة لكأس امم إفريقيا 2017.

وأصر كوبر على أن يقام المران في تمام الثالثة عصراُ حتى يعتاد اللاعبون على اللعب في درجة حرارة مرتفعة، وهي الأجواء التي سيخوض فيها الفريق مباراة تشاد.

خاض المنتخب الوطني مرانه اليوم على ملعب نادي الصيد بالسادس من أكتوبر.

وظهر الإعياء على اللاعبين بسبب تأثرهم بتلقي التطعيمات صباح اليوم في مقر الإقامة، وهي الإجراءات الطبية الاحترازية قبل السفر.

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فيديو اليوم السابع

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