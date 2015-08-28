أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إسماعيل يوسف يرد.. لماذا رفض فيريرا ضم شيكابالا

Google+ Print
إسماعيل يوسف يرد.. لماذا رفض فيريرا ضم شيكابالا إسماعيل يوسف يرد.. لماذا رفض فيريرا ضم شيكابالا

برر إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك قرار المدير الفني للفريق جوزفالدو فيريرا بعدم ضم شيكابالا بعد استعادته مجددًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال يوسف عبر قناة الحياة: "شيكابالا من اللاعبين الكبار، وأتمنى وجوده في الزمالك للأبد، وأعتقد أن شخصيته تغيرت، وما فعلناه معه مثل للوفاء للاعب عاش في محنة أنقذناه منها".

وأضاف تيجانا "أتمنى التوفيق لشيكابالا مع الإسماعيلي، وسينضم للزمالك بعد انتهاء إعارته للدراويش".

وأوضح "فيريرا لم يرفض ضمه بل شيكابالا يحتاج للصبر، وهو ما يتعارض مع الوضع الحالي. الزمالك يخوض مباراة كل 3 أيام".

وأتم إسماعيل يوسف "كما نجحنا في التعاقد مع أكثر من لاعب في نفس مكان شيكابالا خلال الفترة الأخيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع