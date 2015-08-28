رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا:بقعة المازوت ستصل المحافظة فى ساعة متأخرة

قال المهندس إبراهيم خال، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالمنيا، إن بقعة المازوت المسربة من أسيوط إلى المنيا سوف تصل فى الساعة 2 ليلا، وقال رفعنا حالة الطوارئ لأن سرعة مرورها 4 كيلومترات فى الساعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتابع: إن محافظة أسيوط تحاول تفتيت البقعة قبل وصولها للمنيا، موضحا أن أي محطة سوف تمر بها بقعة الزيت سوف يتم إيقاف المحطة بها لحين مرورها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالمنيا: بمجرد وصول البقعة إلى مدينة ملوى سوف نوقف محطة المياه، ولن يزيد التوقف عن ساعة واحدة، وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب: إنه سيتم ضخ المياه للمواطنين من الخزانات الاحتياطية للمياه.
وتابع: إن محافظة أسيوط تحاول تفتيت البقعة قبل وصولها للمنيا، موضحا أن أي محطة سوف تمر بها بقعة الزيت سوف يتم إيقاف المحطة بها لحين مرورها.
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