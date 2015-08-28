رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا:بقعة المازوت ستصل المحافظة فى ساعة متأخرة

قال المهندس إبراهيم خال، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالمنيا، إن بقعة المازوت المسربة من أسيوط إلى المنيا سوف تصل فى الساعة 2 ليلا، وقال رفعنا حالة الطوارئ لأن سرعة مرورها 4 كيلومترات فى الساعة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالمنيا: بمجرد وصول البقعة إلى مدينة ملوى سوف نوقف محطة المياه، ولن يزيد التوقف عن ساعة واحدة، وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب: إنه سيتم ضخ المياه للمواطنين من الخزانات الاحتياطية للمياه.

وتابع: إن محافظة أسيوط تحاول تفتيت البقعة قبل وصولها للمنيا، موضحا أن أي محطة سوف تمر بها بقعة الزيت سوف يتم إيقاف المحطة بها لحين مرورها.

>