"أخبار أكتوبر" : الجيزة تبدأ المرحلة الثانية لتطوير وتوسعات "فيصل"

فى إطار مبادرة رعاية اليوم السابع للصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة، أخبار أكتوبر، والتى يرأس مجلس إدارتها وحيد حمدى.

وتصدر صفحتها الأولى عنوان: وزير الإسكان يأمر رئيس جهاز مدينة أكتوبر بدراسة مقترحات السكان حول أزمة الطرق، كما أصدر الدكتور مدبولى وزير الإسكان قرارًا بنقل المهندس عصام بدوى رئيس جهاز العاشر من رمضان ليتولى منصب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ليكون الرئيس رقم 18 للمدينة.

وفى تحقيق آخر أوضح جهاز مدينة أكتوبر أنه يخطط لمشروع يحل الاختناق المرورى والسكان يشكون منه.

كما شدد الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة على التفاعل مع مشاكل المواطنين وتطوير مستوى الخدمة ومواجهة المخالفين وإعادة الانضباط للشارع ومكافحة التعديات على الأراضى الزراعية.

وألقت الجريدة الضوء على قيام محافظ الجيزة بإنهاء أزمة سكان عقارات إمبابة المتصدعة من انهيار أحد العقارات، مؤكدًا أنه تم صرف 166 ألفًا و500 جنيه مقابل الإيجار لعدد 111 وحدة سكنيه تم إخلاؤها من إجمالى 121 وحدة.

أبرز عناوين وتحقيقات العدد

- الجيزة تشارك دول أمريكا اللاتينية ذكرى وفاة الجنرال سان مارتين البطل القومى لها

- الجيزة تبدأ فى تنفيذ حملاتها لرفع القمامة بالوحدة والقومية العربية بإمبابة

- المحافظ فى حملات إشغالات الشوارع: لا تهاون فى مواجهة الفوضى وتطبيق القانون على الجميع

- حقيقة إزالة أشجار النخيل التى تسببت فى أزمة بين سكان أكتوبر

- نادى 6 أكتوبر يحصد المراكز الأولى فى بطولة الجيزة للسباحة

>- جريدة اليوم السابع تنظم مؤتمرًا رائعًا لرعاية الصحف الإقليمية>- محافظ الجيزة يكرم 44 من المحالين للمعاش>- الجيزة تبدأ المرحلة الثانية لتطوير وتوسعات "فيصل">- بلاغ إلى وزير الداخلية.. عودة عصر الفتوات فى مشروع ابنى بيتك بمدينة أكتوبر>- 6 أكتوبر تودع الفنان نور الشريف>- تحديات طلاب الهندسة فى سيارة سباق تجعل من أبناء مدينة 6 أكتوبر أبطالاً بأراضى ألمانيا



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