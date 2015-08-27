Hugh Jackman في فيلم The Odyssey ؟

يقوم حالياً الممثل Hugh Jackman بمحادثات مع المخرج Francis Lawrence لتأدية دور Ulysse في فيلم The Odyssey الذي سيحضّر له المخرج المذكور بعد عرض فيلمه الأخير من ثلاثية أفلام Hunger Games بعنوان The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 والمنتظر في 19 نوفمبر المقبل. Lawrence سيتعاون مجدداً مع شركة Lionsgate لإنتاجه ومع Peter Craig لكتابة السيناريو. وقد ذكرت بعض المعلومات أنه من الممكن أن يقسم الفيلم الى جزءين ومن المفترض أن يبدأ تصويره في بداية العام المقبل. يذكر أن الفيلم المقبل المنتظر للممثل Hugh Jackman عنوانه Pan للمخرج Joe Wright.