جورج كلوني يطلق "الحارس" لوقف الحروب

أطلق النجم العالمي جورج كلوني مشروعاً جديداً للسلام في أفريقيا، يعتمد فيه على التحقّق من مصدر روؤس الأموال التى تسهم فى اندلاع الحروب في بعض دول القارّة، من أجل إنهاء هذه الحروب.

وذكرت صحيفة Le Figaro الفرنسيّة أنّ المشروع الذي بدأ به كلوني يهدف إلى اقتلاع أسباب الحروب، ووقف تمويلها.

ورأى جورج البالغ من العمر 54 عاماً، أنّ من يموّل الحروب لن يتراجع عن ذلك، إلا في حال تكبّد ثمن الخسائر التى ألحقها بالمدن وبالأفراد، الأمر الذي سينعكس على السلام وعلى حقوق الإنسان.

وأكّد كلوني الحائز على جائزة أوسكار والمهتمّ منذ عدّة أعوام بعمليّة السلام في السودان وجنوب السودان، أنّ هذه المبادرة، التى أطلق عليها اسم "الحارس"، ليست الأولى، مشيرا إلى أنّ هذه المرّة يشارك فيها John Prendergast، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان enough project.

من جانبه، أشار Prendergast إلى أنّ الوسائل التقليديّة الدبلوماسيّة فشلت فى الكشف عن مصادر تمويل الحروب، لذا ينبغى أن تركّز الجهود الجديدة على طريقة تجعل ثمن الحروب فادحاً، دون وصول أرباح هذه الاموال إلى أصحابها والمستفيدين من الحروب.

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