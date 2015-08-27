بالصور: هل تعيش سيلينا جوميز قصة حب جديدة؟

التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة العالمية سيلينا جوميز مع رجلٍ لم تُحدّد هويّته حتى الآن، وذلك بعد أن تناولت معه عشاء رومانسياً في مطعم The Nice Guy في لوس انجلوس.

وبدت النجمة البالغة من العمر 23 عاماً في حالة توتر، وكأنها ليست مقتنعة بما تقوم به أو خائفة من عيون الناس وعدسات الكاميرات، على عكس الرجل الذي بدا سعيداً جداً.

واللافت أن هذه الصور أخذت بعد أن صرحت النجمة بأنها تخطت علاقتها مع النجم جاستن بيبر، مؤكدة أنها كانت مجرد مراهقة، ولا يحق لوسائل الإعلام إغفال جميع أعمالها والتركيز على هذه العلاقة العاطفية حتى اليوم.

يذكر أن علاقة حب قصيرة جمعت سيلينا جوميز بالنجم Zedd البالغ من العمر 25 عاماً بعد انفصالها عن جاستن بيبر.

بالصور: علاقة حبّ تجمع سيلينا غوميز بصديق جاستين بيبر المقرب