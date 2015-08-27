ما سرّ التغريدة التي أرسلتها هيفاء وهبي لـ نوال الزغبي؟

قطعت الفنانة هيفاء وهبي الشك باليقين، واضعة حد للشائعات التي انتشرت عن أن إحدى أغنيات نوال الزغبي من ألبومها الجديد "مش مسامحة" كانت لها.

هيفاء نشرت، على حسابها الخاص على "تويتر"، التغريدة التي أرسلتها لزميلتها وصديقتها الفنانة نوال الزغبي تهنئها فيها على ألبومها الجديد، وتنفي عبرها ما نشر في بعض الوسائل الإعلامية عن أن إحدى أغنياتها كانت لها.

وجاء في التغريدة " ألف مبروك للنجمة الصديقة نوال الزغبي الألبوم الجديد، وغير صحيح ما يتم تداوله في الإعلام أن إحدى أغانية كانت لي".

من ناحية أخرى، بدأت هيفاء بالترويج مبكراً لموعد حفلة عيد الأضحى المبارك التي ستجمعها بالفنان وائل كفوري في فندق الفينيسيا في بيروت، وهي الحفلة الأولى لهيفاء في لبنان هذا الصيف.