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الأمير محمد بن فهد يشتري شقة جوان ريفرز بـ28 مليون دولار

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الخميس 27-08-2015 17:35

أكد موقع "دايلي ميل" البريطاني أن الأمير محمد بن فهد هو من اشترى شقة الممثلة وكاتبة السيناريو الراحلة جوان ريفرز في نيويورك، في تموز/يوليو المنصرم.
وقد دفع الأمير محمد البالغ من العمر 65 عاماً مبلغ 28 مليون دولار ليمتلك الشقة التي يعمل على تجديدها بالكامل حالياً.
ويبدو أن التغيير في الشقة شكّل صدمة للجيران الذين توقّعوا أن من اشترى الشقّة سيكون من محبي الذوق الفرنسي الذي تتصف به، حيث أن جوان كانت تقول إن الملكة ماري أنطوانيت كانت لتعيش في منزلها لو كان لديها المال.
وأشار الموقع أيضاً إلى أن الأمير يعمل أيضاً على إضافة مصعد خاص به، مستعيناً بأهم مهندسي الديكور لتجديد الشقة التي تبلغ مساحتها 5100 قدم مربعة.
يذكر أن جوان توفيت عام 2014 عن 81 عاماً بعد أن توقف قلبها خلال جراحة بالمنظار كانت تخضع لها في عيادة.

 

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