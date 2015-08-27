معين شريف يكشف عمر نجوى كرم الحقيقي وينتقد أغنيتها الأخيرة

تحدث الفنان معين شريف عن مرحلة برنامج «ليالي لبنان» على تلفزيون لبنان عندما اشترك فيه كأصغر هاو. وكانت الفنانة نجوى كرم من المشاركين معه. وكانت تكبره بثماني سنوات كما قال لـ"سيدتي نت".

ثم فتح معين هاتفه على موقع «اليوتيوب» ليعود بالذاكرة إلى تلك المرحلة وهو يغني في عمر الحادية عشرة.

هل سمعت جديد الفنانة نجوى كرم أغنية «بوسة قبل النوم»؟

للأسف، نعم. ليست نجوى التي تغني بهذا العمر أغنية «بوسة قبل النوم». عندما كانت بعمر 18 والـ 20 لم تغنِ هذه الأغنية. لو غنتها في عمر الثلاثين أو الأربعين ربما كانت هذه الأغنية مقبولة منها، لكن في سن الخمسين وما فوق ليست مقبولة منها (مش ظابطة معها).

لكن نجوى لم يتعد عمرها الخمسين كما هو معروف إعلامياً؟

«كيف هالحكي»؟ عندما شاركنا سوياً في برنامج «ليالي لبنان» على تلفزيون لبنان الرسمي، كان عمري حينها 11 سنة. وهي تكبرني بثماني سنوات. إحسبيهم. عمرها الآن 52 سنة. وأنا أنصحها وأنصح الفنان راغب علامة أن يعيشا عمرهما لأنه من غير المعقول أن أشاهد راغب علامة وبسنه الحالي جالساً ومن حوله ثلاث بنات صغيرات في «الكليب». وصراحة، نفسي أرى فناناً شعره «شايب». الظاهر (ما بيكبروا) ضاحكاً.

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