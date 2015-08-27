أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

شغل البيت نعمة.. قلة الأعمال المنزلية سبب زيادة معدلات السمنة بين السيدات

Google+ Print
شغل البيت نعمة.. قلة الأعمال المنزلية سبب زيادة معدلات السمنة بين السيدات شغل البيت نعمة.. قلة الأعمال المنزلية سبب زيادة معدلات السمنة بين السيدات
نتائج خطيرة وهامة كشفت عنها مؤخراً الأبحاث الطبية الحديثة، حيث أشارت دراسة أشرف عليها باحثون من جامعتى لندن ومانشستر البريطانية، إلى أن قلة الأعمال المنزلية هى السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة بين السيدات، والتى تعد من أخطر الاضطرابات التى تتسبب فى الكثير من الأمراض مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم والسرطان.

وأكدت الدراسة أن متوسط وزن النساء ارتفع هذه الأيام بنسبة 20% مقارنة بما كان عليه منذ 35 عاماً تقريباً، لافتة إلى أن وسائل التكنولوجيا الحديثة التى جعلت الحياة ميسرة مثل جهاز الميكروويف وغسالة الأطباق و.. إلخ جعلت أداء الأعمال المنزلية أكثر سهولة مما كانت عليه فى الماضى.

وتابعت الدراسة أن الكسل والخمول والجلوس لساعات طويلة أمام شاشات التليفزيون والكمبيوتر ساهم أيضاً فى مضاعفة الأزمة وزيادة معدلات السمنة.

وعلى الرغم من أن أغلبية الناس كانوا يأكلون قدراً أقل من السعرات الحرارية بمقدار 20% إلا أنهم كانوا فى الوقت نفسه لا يمارسون القدر الكافى من الرياضة والأنشطة البدنية، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الإصابة السمنة.

وأذيعت هذه النتائج مؤخراً خلال المؤتمر السنوى للرابطة الاقتصادية الأوروبية، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365