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النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى المبدئى للمتوفين بحجز قسم أول شبرا الخيمة

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النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى المبدئى للمتوفين بحجز قسم أول شبرا الخيمة النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى المبدئى للمتوفين بحجز قسم أول شبرا الخيمة
تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى المبدئى بعد الكشف على جثث 3 محتجزين لقوا مصرعهم بسبب موجة الحر الشديدة داخل حجز قسم أول شبرا الخيمة، وأكد التقرير أنه بعد مناظرة وتوقيع الكشف الطبى على الجثث وأخذ العينات اللازمة فى التشريح تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من العقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بوفاة 3 محتجزين بالقسم بعد نقلهم للمستشفى نتيجة الحر الشديد وهم كل من "أحمد محمد أحمد مصطفى" – 24 سنة – "محبوس على ذمة قضية سلاح" و"هانى سعيد محمد " – 36 سنة – "محبوس على ذمة قضية مخدرات" و"محمد جمال".

وانتقل محمود أبو شادى وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة لمعاينة حجز القسم المكون من عدد 4 غرف بعد وفاة 3 محتجزين نتيجة موجة الحر الشديد وذلك بعدما تم نقلهم لمستشفيات النيل وناصر العام وتبين وجود زيادة فى أعداد المحتجزين كما تبين من المعاينة أن غرف الحجز غير آدمية وبها أعداد تفوق الحد الأقصى المسموح به لحجز المساجين.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5376 إدارى لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة قررت النيابة تشريح الجثث لبيان سبب الوفاة ولبيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه بإشراف المستشار عمرو سامي المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية.

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مصر 365