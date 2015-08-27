بالصور.. إسرائيل تعرض آثار فرعونية فى متحف تل أبيب الشهر المقبل

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المتحف الإسرئيلى فى تل أبيب قرر عرض آثار مصرية عبارة عن قلادات وتماثيل مصنوعة من الذهب الخالص بداية شهر سبتمبر المقبل .

وزعمت الصحيف أن الآثار المصرية كانت مهداة من الملوك الفراعنة إلى ملوك ارض كنعان "فلسطين القديمة" وتتمثل فى أحجار كريمة ومجموعة من المجوهرات والذهب والفضة والعاج .

وترجع هذه الآثار إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر قبل الميلاد وآخر فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وأسعارها تساوى ملايين الدولارات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين الآثار التي ستعرض، سيف الملك الفرعوني توت عنخ آمون المعروف باسم "سيف المنجل".

وقالت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مناحم بيجين، أهدى نسخة مطابقة للأصل من السيف ، الذي عثر عليه في فلسطين، إلى الرئيس الأسبق، أنور السادات، خلال زيارته الأولى إلى القاهرة، في عام 1979، وكتب على حامل السيف: "كي لا تندلع الحرب مجددًا".



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