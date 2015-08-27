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خرافات عن العناية بالمولود

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خرافات عن العناية بالمولود خرافات عن العناية بالمولود

الخميس 27-08-2015 13:06

بمجرد ولادة المولود تسارع الأمهات والجدات بتقديم النصائح للأم التي وضعت للتو، وتكون خبراتهن جاهزة في هذا المجال، ولكن هناك بعض الخرافات التي لا زالت قائمة أيضاً على أساس أنها تساعد على رعاية الأم، وتضمن سلامة المولود.

«سيدتي وطفلك» جمعت بعض هذه الخرافات التي لا زالت تجد لها مكاناً في الأوساط المختلفة رغم التقدم الحضاري والطبي خصوصاً:


• يقدم للأم فنجاناً من القهوة بعد الولادة مباشرة.


• تذبح دجاجة وتسلق وتقدم مع الشوربة للأم إذا وضعت ولداً، أما إذا وضعت بنتاً فيذبح لها ديك ويطبخ وتشرب من مرقه؛ تيمناً للمستقبل بأن يعيش المولود الذكر زواجاً سعيداً، وأن تتزوج البنت سريعاً.


• يقدم للمولود الماء المحلى بالسكر بمجرد ولادته.


• يقدم له الماء المحلى بـسكر النبات أيضاً.


• لا يرضع من ثدي الأم مباشرة حسب المعتقدات بأن الحليب يكون ضاراً، وهذا ما أثبت عكسه العلم الحديث.


• تدهن الداية جسمه بمحلول ملح الطعام، وإذا كان ذكراً فهي لا تدهن عينيه لكي لا ينشأ جباناً، أما إذا كانت المولودة بنتاً فيدهن كل جسمها وبما في ذلك عيناها؛ حتى تكون خجولة مستقبلاً.


• ربط عصابة على جبين المولود لمدة أربعين يوماً؛ حتى ينتظم شكل رأسه.


• تقميطه وعدم فك أطرافه إطلاقاً قبل مرور أربعين يوماً.


• تمنع الأم من تحميمه حتى الأربعين يوماً، وتقوم بذلك الداية وفي نهاية الأربعين يوماً تقدم هدية ومبلغ من المال لها لعنايته به.

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سيدتي