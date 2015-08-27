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ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة 3 أشقاء بالوادي الجديد‎

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ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة 3 أشقاء بالوادي الجديد‎ ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة 3 أشقاء بالوادي الجديد‎

نبات البانجو

تمكنت مباحث الفرافرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشقاء بينهم سيدة بحوزتهم 20 كيلو من نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بضبط ثلاثة أشقاء بينهم سيدة يروجون للمواد المخدرة، وذلك بعد أن وردت معلومات سرية لمباحث الفرافرة تفيد بقيام 3 أشقاء بالإتجار بالمخدرات وترويجها وإنهم بصدد تهريب كمية من مخدر البانجو داخل الفرافرة وإخفاء الكميات وسط الخضراوات والفاكهة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم لفافات البانجو زنة  بـ20 كيلو جرام وتم التحفظ على المتهمين وهم فايزة أ.ع.م 31 سنة أحمد أ.ع.م 26 سنة، السيد أ. ع. م. 28 سنة وهم  من مدينه المنصورة محافظة الدقهلية ومقيمون  بقرية الرواد بالفرافرة ويعملون بتجارة  الخضراوات وفاكهة، تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 909 إداري الفرافرة لسنة 2015 والتحفظ على المتهمين وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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