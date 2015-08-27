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مدير آثار مصر العليا: 1990 سائحًا زاروا الأقصر خلال الـ48 ساعة الماضية

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مدير آثار مصر العليا: 1990 سائحًا زاروا الأقصر خلال الـ48 ساعة الماضية مدير آثار مصر العليا: 1990 سائحًا زاروا الأقصر خلال الـ48 ساعة الماضية
صرح الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر، اليوم الخميس، بأن الزيارات للمناطق الأثرية بالمحافظة، تشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى أعداد السائحين مع قرب اندثار فصل الصيف، حيث إن عدد السائحين الزائرين للمناطق الأثرية خلال الـ48 ساعة الماضية وصل لـ1990 سائحًا من مختلف الجنسيات.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى لـ"اليوم السابع" أن يوم أمس الأربعاء وصل عدد السائحين فيه لـ1030 سائحًا من مختلف الجنسيات زاروا المناطق الأثرية بالمحافظة، بينما بلغ عددهم اليوم الخميس لـ960 سائحًا، موضحًا أن ذلك يعتبر تحسنًا في معدلات الحركة السياحية الوافدة لزيارة المناطق الأثرية بالأقصر.

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