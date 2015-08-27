البورصة تخسر 6.3 مليار جنيه الأسبوع الماضى رغم مكاسبها فى الجلسات الأخيرة

خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 6.3 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، رغم المكاسب التى شهدتها مؤشرات البورصة خلال آخر 3 جلسات.

و رغم أن هذه المكاسب عوضت جانبا من خسائرها السابقة، إلا أن البورصة كانت قد تعرضت لخسائر ضخمة خلال الفترة الماضية تأثرا بالأزمة الصينية وتراجع اسعار البترول.

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 12.79 مليار جنيه، خلال جلسة اليوم.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى " إيجى إكس 30 " بنسبة3.02%، وارتفع مؤشر " إيجى إكس 50 " بنسبة 3.5%، وارتفع مؤشر " إيجى إكس 20 " بنسبة 3.4%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة " إيجى إكس 70 " بنسبة 3.5%، وارتفع مؤشر " إيجى إكس 100 " الأوسع نطاقا بنسبة 2.7%.