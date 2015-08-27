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حسن الشافعى: كنت أُدرّس بالجامعة قبل مولد جابر نصار وسأعود إليها مرة أخرى

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حسن الشافعى: كنت أُدرّس بالجامعة قبل مولد جابر نصار وسأعود إليها مرة أخرى حسن الشافعى: كنت أُدرّس بالجامعة قبل مولد جابر نصار وسأعود إليها مرة أخرى
قال الدكتور حسن الشافعى، رئيس مجمع اللغة العربية، وعضو هيئة كبار العلماء، إنه سيعود للتدريس مرة أخرى بجامعة القاهرة، مهاجمًا الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة بعد قرار فصله لجمعه بين وظيفتين، قائلاً: "كما كنت فى جامعة القاهرة قبل أن يولد جابر نصار سأعود إلى الجامعة مرة أخرى".

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه مستمر في المواجهة لأن رئيس جامعة القاهرة يتبع أسلوب التشويش، كاشفًا عن أن الدكتور جابر نصار طلب لقاءه بواسطة أحد الإعلاميين لكنه أبلغه "أنه لا يليق بى أن أذهب إليه وأنا فى الخامسة والثمانين لكن إذا سعى هو إلىّ فهو أمر يشرّفه".

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