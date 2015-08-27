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التعليم: انتهاء كنترولات الثانوية من تصحيح أوراق طلاب الدور الثانى السبت

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التعليم: انتهاء كنترولات الثانوية من تصحيح أوراق طلاب الدور الثانى السبت التعليم: انتهاء كنترولات الثانوية من تصحيح أوراق طلاب الدور الثانى السبت
قال محمد سعد، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن كنترولات الثانوية العامة تنتهى السبت من تصحيح ورصد درجات طلاب الثانوية العامة بامتحانات الدور الثانى، مشيرا إلى أن إعلان النتيجة، سيكون خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف سعد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الكنترولات تنتهى من تصحيح ورصد الدرجات السبت على أن يتم عرض الموقف النهائى على الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، للاعتماد النتيجة.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة انتهوا اليوم من امتحانات الدور الثانى بأداء طلاب النظام القديم امتحان الفلسفة والمنطق والجغرافيا، كما انتهى أمس، الأربعاء، طلاب النظام الحديث من اختباراتهم، حيث اختبر قرابة الـ" 100 ألف طالب وطالبة.

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