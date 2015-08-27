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السكة الحديد تسجل الرقم القومى على تذاكر قطارات الصعيد بعيد الأضحى

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السكة الحديد تسجل الرقم القومى على تذاكر قطارات الصعيد بعيد الأضحى السكة الحديد تسجل الرقم القومى على تذاكر قطارات الصعيد بعيد الأضحى
قررت هيئة السكة الحديد تطبيق نظام تسجيل الرقم القومى بالتذاكر على قطارات الصعيد خلال عيد الأضحى المقبل، بحيث يتم تدوين الرقم القومى على تذاكر كل قطارات الصعيد التى سيتم تشغيلها خلال أيام العيد، وذلك لمواجهة بيع التذاكر بالسوق السوداء.

وقال مصدر مسئول بالسكة الحديد لـ"اليوم السابع" إن الهيئة انتهت من إعداد برنامج الحجز الذى سيتم تشغيله على أجهزة الحاسب الألى بشابيك الحجز بالمحطات، والذى سيسمح بتسجيل الرقم القومى بالتذاكر، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق على القطارات التى ستعمل خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر أنه سيتم تطبيق هذا النظام خلال أيام العيد كتجربة، بحيث تتم دراستها بعد أيام العيد، من أجل تطبيقها على كل القطارات بشكل دائم فى حالة نجاح هذه التجربة، لافتًا إلى أنه تجربة خلال الفترة الماضية وضع "استيكارات" تحمل الرقم القومى واسم الراكب على ظهر التذاكر بالقطار رقم 1902 المتجه من القاهرة لأسوان.

وأوضح المصدر أنه تم الاستقرار على تدوين الرقم القومى ضمن بيانات التذاكر وليس من خلال "استيكارات" يتم لصقها على ظهر التذاكر، لافتًا إلى أنه فى حالة نجاح تجربة عيد الأضحى سيتم تعميمها على جميع قطارات الوجيه القبلى والبحرى.

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مصر 365