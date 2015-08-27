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ضبط بائعة خضار وشقيقتها بحوزتهما 20 كيلو بانجو بالوادى الجديد

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ضبط بائعة خضار وشقيقتها بحوزتهما 20 كيلو بانجو بالوادى الجديد ضبط بائعة خضار وشقيقتها بحوزتهما 20 كيلو بانجو بالوادى الجديد
تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد بقيادة النقيب عمرو حشاد رئيس مباحث الفرافرة من ضبط كميات كبيرة من مخدر البانجو بحوزة بائعة خضار وشقيقتها، فتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر رقم 909 إدارى الفرافرة لسنة 2015 م وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

وكان وردت معلومات سرية إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد تفيد بقيام 3 أشقاء بالاتجار بالمخدرات وترويجها واستعدادهم لترويج كمية من مخدر البانجو داخل الفرافرة وبعد ثبوت صحة التحريات وبتقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة وضبط فايزة أ.ع.م 31 سنة، أحمد أ.ع.م 26 سنة، السيد أ. ع. م. 28 سنة من مدينة المنصورة ومقيمون منذ فترة وجيزة بقرية الرواد بالفرافرة كبائعى خضراوات وفاكهة وبحوزتهم 20 كيلو جرامًا من مخدر البانجو وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365