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حفل ختام برنامج جامعة الطفل بقاعة المؤتمرات بجامعة القناة

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حفل ختام برنامج جامعة الطفل بقاعة المؤتمرات بجامعة القناة حفل ختام برنامج جامعة الطفل بقاعة المؤتمرات بجامعة القناة
اختتم اليوم برنامج جامعة الطفل بقاعة الانشطة الطلابية بمبني الانشطة بالجامعة والذي بدأت فعالياته منذ 16 اغسطس 2015 تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس واشراف عام الدكتور سامي هاشم نائب رئيس الحامعة لشئون فرع العريش والمشرف العام على برنامج جامعة الطفل والاشراف التنفيذي للدكتورة راندا عبد العليم المنير الاستاذ المساعد لمناهج الطفل بكلية التربية، وذلك بقاعة الانشطة الطلابية بمبني الانشطة بالجامعة.

بدأت فعاليات البرنامج منذ 16 اغسطس 2015 واستمرت حتى 27 اغسطس ويقام الحفل بالتعاون مع اكاديمية البحثى العلمي والتعاون التكنولوجي .

وقام الاطفال بتقديم فقرات شعر وعزف وموسيقي كما قدم بعض الاطفال كلمات شكر للجامعة وقامت الدكتورة راندا عبد العليم بتقديم فيلم تسجيلي عما تم تنفيذه خلال فترة البرنامج.

وقدم الدكتور سامي هاشم الشكر للاطفال المشاركين والقائمين علي العمل وخص بالذكر الدكتورة راندا كما قام الدكتور سامي بنقل تحيات الدكتور ممدوح غراب الذي لولا انشغاله باجتماع هام في اطار اسبوع شباب الجامعات الذي تنظمه جامعة قناة السويس وفي نهاية الحفل قام الدكتور سامي هاشم بتوزيع شهادات التقدير علي الاطفال المشاركين في فعاليات البرنامج.

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