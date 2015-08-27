القبض على عاطل وربة منزل بحوزتهما 100 قرص مخدر فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم من ضبط عاطل وربة منزل وبحوزتهما 100قرص مخدر وذلك قبل ترويجهما علي المتعاطين تم التحفظ علي المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية أخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد من ضبط كل من محمود أ ف ت 25 سنة عاطل ومقيم بناحية مليج مركز شبين الكوم ،هند إ غ م هـ 22 سنة ربة منزل ومقيمة كفر طنبدى – مركز شبين الكوم، وبحوزتهم عدد 100 شريط من الأقراص المؤثرة على الصحة والحالة النفسية مبلغ مالى 2 هاتف محمول تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 13116 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2015.