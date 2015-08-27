سقوط "حمام" أخطر تاجر مخدرات ببندر الأقصر وبحوزته 4 كيلو بانجو وبندقية آلية

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأقصر، اليوم الخميس، فى القبض على "حمام" أشهر تاجر مخدرات ببندر الأقصر وبحوزته 4 كيلو من نبات البانجو المخدر وبندقية آلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الدين الحملى مدير أمن الأقصر إخطارًا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة بندر الأقصر، يفيد بالقبض على "ح.ع.ا" 41 سنة عامل، وذلك عقب ورود معلومات لمباحث القسم تفيد بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبتكثيف التحريات والتحقيقات وبعد استصدار إذن من النيابة العامة نجح كل من النقيب خالد القاضى والنقيب أحمد الضبيعى معاونى مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته 4 كيلو من نبات البانجو المخدر، وبندقية آلية و3 طلقات من العيار، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النياب العامة التى تولت التحقيق.

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