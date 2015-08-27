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سجين إخوانى بـ"العقرب" ينفق 8 آلاف و418 جنيها على "الأكل" خلال 5 أيام

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سجين إخوانى بـ"العقرب" ينفق 8 آلاف و418 جنيها على "الأكل" خلال 5 أيام سجين إخوانى بـ"العقرب" ينفق 8 آلاف و418 جنيها على "الأكل" خلال 5 أيام
كشفت الأرقام التى تمكن وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان من الحصول عليها خلال زيارته لسجن "العقرب" شديد الحراسة بمنطقة سجون ليمان طرة، من واقع دفتر أمانات السجن خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 25 أغسطس، عدم صحة ما ورد فى الشكاوى الواردة إليه من قيادات جماعة الإخوان بشأن إغلاق كافتريا السجن.

ومن واقع السجلات فإن حركة أمانات السجناء وتعاملاتهم مع "كانتين" السجن سارية طوال تلك الفترة، وتبين أن أحد السجناء المنتمين لجماعة الإخوان بلغ إجمالى إيداعات أماناته بسجل السجن خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2015 مبلغ بقيمة 37 ألفا و941 جنيهًا.

وأوضح سجل الأمانات الخاص بهذا السجين ممن تقدموا بشكوى للمجلس فى التعامل مع الكافتريا، أنه صرف خلال 5 أيام فقط 8 آلاف و418 جنيها، بواقع 2300 جنيه يوم 19 يونيو، و850 جنيها يوم 27 يوليو، و1450 جنيها يوم 3 أغسطس، و3500 جنيه يوم 9 أغسطس، و318 جنيها يوم 24 أغسطس.

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مصر 365