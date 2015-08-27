محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينتي بنها وقليوب

اعتمد محافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر المخطط التفصيلي لمدينة بنها لمناطق الامتداد العمراني بمنشية النور والحرس الوطني بالمدينة، ومنطقة بحري السكة الحديد بمدينة قليوب، وذلك بحضور مهندسي التخطيط والإدارة الهندسية بالمحافظة، لإتاحة الفرص أمام المواطنين لاستخراج التراخيص الخاصة بالمباني .

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه، وأن تكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة مع مراعاة مصالح المواطنين والتخفيف عنهم وعدم الوقوف ضد مصالحهم طالما لا تتعارض مع القانون ، مؤكدا أن المخطط التفصيلي التزم باستخدام الأراضي وخطوط التنظيم المقترحة طبقا للاشتراطات والرسوم المقترحة.

وأوضح عبد الظاهر أن التخطيط الجديد روعي فيه التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ، كما روعي فيه النظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال خلال السنوات القادمة.