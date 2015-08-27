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بالفيديو - عبد الشافي يصنع في الانتصار الأول لأهلي جدة

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بالفيديو - عبد الشافي يصنع في الانتصار الأول لأهلي جدة بالفيديو - عبد الشافي يصنع في الانتصار الأول لأهلي جدة

صنع محمد عبد الشافي ظهير الزمالك السابق هدفا في انتصار أهلي جدة 4-0 أمام الخليج.

الأهلي حل ضيفا على الخليج في الجولة الثانية من دوري عبد اللطيف جميل.

ودخل الأهلي سريعا في أجواء المباراة لأجل تعويض إخفاق الجولة الأولى بالتعادل أمام التعاون 0-0.

وفي الدقيقة الخامسة افتتح عمرو السومة الأهداف لصالح الأهلي قبل أن يسجل تيسير الجاسم الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني.

وصنع عبد الشافي الهدف الثالث للأهلي من عرضية رائعة وضعها تيسير الجاسم في شباك الخليج ليقضي تماما على حظوظ أصحاب الأرض.

شاهد الهدف بصناعة عبد الشافي

قبل أن يأتي الهدف الرابع في الدقيقة 83 عن طريق إسلام حسين سراج.

ليحقق أهلي جدة أول ثلاث نقاط له في الدوري بعد التعادل في الجولة الأولى.

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فيديو اليوم السابع

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