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مجموعات الأبطال - تعرف على جدول مباريات روما .. صلاح ضد ميسي في الانطلاق

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مجموعات الأبطال - تعرف على جدول مباريات روما .. صلاح ضد ميسي في الانطلاق مجموعات الأبطال - تعرف على جدول مباريات روما .. صلاح ضد ميسي في الانطلاق

قص شريط انطلاق مشوار روما ومحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا سيكون أمام البطل برشلونة.

قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا أقيمت يوم الخميس في الإمارة الفرنسية موناكو.

تعرف على قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

ووقعت روما في المجموعة الخامسة بجوار برشلونة وباير ليفركوزن وباتي بوريسوف.

وسيتكون أول مباراة لروما أمام برشلونة في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما يوم 16 من الشهر القادم.

قبل أن يرحل الفريق الإيطالي إلى روسيا لمواجهة باتي في الجولة الثانية والتي ستقام يوم 29 من الشهر القادم.

الجولة الثالثة ستكون أمام باير ليفركوزن في ألمانيا يوم 20 أكتوبر.

على أن يستقبل روما باير ليفركوزن في إيطاليا بالجولة الرابعة والتي تقام يوم 4 نوفمبر.

الجولة الخامسة ستكون في كامب نو. روما يحل ضيفا على برشلونة يوم 24 نوفمبر.

على أن يختتم مشوار المجموعات بلقاء روما أمام باتي في إيطاليا بالتاسع من ديسمبر.

وفيما يلي جدول مباريات المجموعة الخامسة بالكامل..

الجولة الأولى - 16 سبتمبر - روما ضد برشلونة .. باير ليفركوزن ضد باتي.

الجولة الثانية - 29 سبتمبر - برشلونة ضد باير ليفركوزن .. باتي ضد روما.

الجولة الثالثة - 20 أكتوبر - باتي ضد برشلونة .. باير ليفركوزن ضد روما.

الجولة الرابعة - 4 نوفمبر - برشلونة ضد باتي .. روما ضد ليفركوزن.

الجولة الخامسة - 24 نوفمبر - برشلونة ضد روما .. باتي ضد ليفركوزن.

الجولة الخامسة - 9 ديسمبر - روما ضد باتي .. باير ليفركوزن ضد برشلونة

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