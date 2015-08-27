محافظ سوهاج: تحويل المخالفات المالية للجمعية الاستهلاكية إلى النيابة العامة‎

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، تحويل المخالفات المالية بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بسوهاج إلى النيابة العامة، نظرًا لوجود عجز عهد نقدية بلغت قيمتها مليون وثلاثمائة واثنين وتسعون ألفا وخمسمائة واحد وخمسون جنيها.

> حيث قامت لجنة مشكلة بفحص الجمعية وفروعها بعدد من المراكز ومدن المحافظة، وتبين وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية كما إن بعض الفروع في قرى بعض مراكز المحافظة ليس لها أي نشاط وبها عمالة وتحقق خسائر.

> وكذلك إظهار مبالغ بيع الأصول الثابتة على إنها أرباح نشاط الأمر الذي أدى إلى تضخم إيرادات الجمعية على غير الحقيقة بمبلغ مليون ومائتان اربعة وعشرون ألفا وسبعمائة ثمانية وثلاثون جنيها، وعدم إظهار مبلغ خمسمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وخمسون جنيها تم إيداعه بحساب الجمعية بأحد البنوك بالحسابات الختامية للجمعية، الامر الذي أدى كون إن الحسابات الختامية لا تعبر عن صحة الموقف المالي للجمعية، وعدم إعداد الميزانيات العمومية واعتمادها من الجهة الإدارية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي خلال شهرين من انتهاء السنة المالية، فضلاً عن وجود العديد من المخالفات الإدارية .

> وأكد المحافظ إنه لا تهاون في أي فساد يصدر من أي جهة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاستيلاء علي المال العام ومخالفة القانون والإضرار بمصالح المواطنين .