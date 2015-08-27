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«السيسي» يزور المركز الوطني بوزارة الدفاع الروسية قبيل مغادرته موسكو

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«السيسي» يزور المركز الوطني بوزارة الدفاع الروسية قبيل مغادرته موسكو «السيسي» يزور المركز الوطني بوزارة الدفاع الروسية قبيل مغادرته موسكو

قام الرئيس عبد الفتاح ، ظهر اليوم الخميس،  بزيارة المركز الوطني للتنسيق التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي وعدد من القادة العسكريين الروس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الرئيس أطلع على شرٍح واٍف لنشاط ومهام المركز، التي تشمل تجميع وتحليل المعلومات، وتطوير منظومة التنسيق والتحكم داخل القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى تنسيق عمل السلطة التنفيذية داخل روسيا الاتحادية في مجال الدفاع، ومتابعة الأحداث الهامة في روسيا والعالم.

وتفقد الرئيس بصحبة وزير الدفاع الروسي القاعات الرئيسية للمجلس، ومنها قاعة التحكم والتفاعل، وقاعة متابعة مراكز القيادة والسيطرة.

وأضاف المتحدث، أنه عقب انتهاء الزيارة، توجه الرئيس إلى المطار حيث أقيمت مراسم التوديع الرسمي. وتفقد الرئيس حرس الشرف الذي اصطف لتحيته وعزف السلام الوطني للبلدين. وقد عاد الرئيس مساء اليوم إلى أرض الوطن.

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